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CNE investiga al Pacto Histórico y a ‘Matador’, el caricaturista, por mensajes violentos contra Paloma Valencia

La Sala Plena, con una votación de 6 – 3, decidió abrir una investigación formal contra el partido y el candidato al Senado Julio César González Quinceno.

CNE investiga al Pacto Histórico y al caricaturista ‘Matador’ por mensajes violentos contra Paloma Valencia
Foto: CNE / Noticias RCN

Yhonay Díaz

mayo 13 de 2026
10:20 a. m.
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La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación formal en contra del partido Pacto Histórico y contra ‘Matador’ por los mensajes violentos en contra de la candidata presidencial Paloma Valencia, hecho que pudiera configurarse como “violencia contra las mujeres en política”.

Se abre investigación administrativa y se formulan cargos en contra del movimiento político Pacto Histórico (…) y en contra del ciudadano Julio César González Quiceno, en su condición de candidato al Senado de la República por dicha coalición, en relación con hechos que podrían configurar violencia contra las mujeres en política, presuntamente cometidos en contra de la ciudadana Susana Paloma Valencia Laserna.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

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