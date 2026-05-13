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Así puede inscribirse a la Universidad Distrital: 47 carreras con Matrícula Cero

La Universidad Distrital ofrece 47 carreras con Matrícula Cero: ¿Cómo inscribirse?

Universidad Distrital
Foto: Emisora Universidad Distrital

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
09:39 a. m.
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La Universidad Distrital Francisco José de Caldas mantiene abiertas las inscripciones para el segundo semestre de 2026 en 47 programas de pregrado con Matrícula Cero. Los aspirantes podrán realizar el proceso hasta el próximo 25 de mayo a través del portal oficial de admisiones.

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La convocatoria busca ampliar el acceso a la educación superior pública en Bogotá y otras regiones del país. Los estudiantes admitidos únicamente deberán asumir el costo del seguro estudiantil, mientras que el valor del PIN de inscripción para este proceso es de $175.092.

La institución informó que los interesados deberán contar con los resultados de la prueba Saber 11 con vigencia máxima de cinco años y una copia del documento de identidad para completar el registro.

¿Qué programas ofrece la Universidad Distrital con Matrícula Cero?

La oferta académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas incluye carreras distribuidas en siete facultades: Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Artes ASAB, Ciencias Matemáticas y Naturales, Ciencias y Educación, Tecnológica y Ciencias de la Salud.

Entre los programas disponibles aparecen diversas opciones como Ingenierías, Comunicación Social y Periodismo, Enfermería, Biología, Artes Escénicas y diferentes licenciaturas.

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La universidad también confirmó que los aspirantes podrán seleccionar hasta tres opciones de carrera dentro del formulario de admisión, salvo algunas excepciones especificadas en el portal institucional.

Según explicó la institución, la selección de admitidos se realizará con base en los puntajes obtenidos en la prueba Saber 11 y la disponibilidad de cupos aprobados por el Consejo Académico.

¿Cómo inscribirse a la Universidad Distrital en 2026?

El proceso de inscripción contempla varias etapas obligatorias. Primero, los aspirantes deben realizar un pre-registro para generar el recibo de pago del PIN.


Posteriormente, el pago podrá efectuarse por medios electrónicos como PSE o de manera presencial en entidades bancarias autorizadas. La universidad reiteró que el pre-registro no equivale a estar inscrito oficialmente.

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El 25 de mayo será la fecha límite para pagar el PIN, mientras que el 26 de mayo vencerá el plazo para formalizar completamente la inscripción en la plataforma.

Los primeros resultados del proceso de admisión serán publicados el 9 de junio. Posteriormente, entre el 9 y el 30 de julio, se conocerán los admitidos a la segunda y tercera opción de carrera.

Con esta convocatoria, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas busca mantener el acceso a la educación pública mediante el beneficio de Matrícula Cero en todos sus programas de pregrado.

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