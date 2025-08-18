CANAL RCN
¡Inesperado! Quedó eliminado este importante participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Tras el último reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, abandonó la cocina uno de los participantes que siempre daba de qué hablar. Esto fue lo que pasó.

agosto 18 de 2025
09:40 p. m.
Este lunes festivo 18 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, la cocina más importante del país.

Los participantes que estuvieron en riesgo y tuvieron que participar en esta jornada fueron Jorge Herrera, Valentina Taguado, Nicolás Montero, Julián Zuluaga, Raúl Ocampo y Luis Fernando Hoyos.

Y, tras 60 minutos en los que todos trataron de utilizar técnicas del más alto nivel para quedarse en la competencia, los tres jurados degustaron las preparaciones e informaron quién era el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Así fue el más reciente reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025

Al igual que en los últimos retos de eliminación, Jorge Rausch, Nicolás De Zubiría y Belén Alonso les informaron a los participantes que la preparación que debían presentar era libre.

Adicionalmente, también dejaron claro que la despensa iba a estar abierta durante los 60 minutos del reto, pero que era importante que desde el principio seleccionaran los ingredientes que necesitaban para que no perdieran tiempo.

De esa manera, los participantes comenzaron a trabajar con la máxima concentración en cada una de sus estaciones de cocina y trataron de aprovechar al máximo los consejos que les dieron los chefs cuando pasaron por su lado.

Fue así como, en la mayoría de los casos, se presentaron preparaciones que fueron elogiadas al máximo, pero, desafortunadamente, se encontraron errores que causaron la eliminación de un importante integrante.

Este es el nuevo participante que quedó eliminado en MasterChef Celebrity Colombia 2025

El participante que quedó eliminado en el último capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2025 fue el actor Jorge Herrera, recordado por el impecable papel que representó en Betty La Fea.

De acuerdo con la retroalimentación de los chefs, Jorge presentó elementos que no alcanzaron a cocinarse bien y, como siempre ha quedado claro en MasterChef Celebrity Colombia, ese es uno de los errores más garrafales.

Además, ninguno de los otros participantes tuvo inconvenientes parecidos. Pues, Valentina y Luis Fernando Hoyos recibieron 'cachete' por los sabores y los emplatados que lograron, mientras que Raúl, Nicolás y Julián también tuvieron comentarios positivos y tan solo se les pidió corregir detalles mínimos.

 

