¿Discutido veredicto?: los jueces de MasterChef no se pusieron de acuerdo para deliberar

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia se encuentran a punto de culminar un nuevo ciclo en la competencia, después de la más reciente eliminación de Mario Alberto Yepes.

Por esto, la competitividad ha florecido, durante los últimos retos, ya que todas las celebridades han manifestado su interés por continuar en el juego.

RELACIONADO Cazzu señala la conducta de Maluma con la mujer que llevó un bebé a su concierto

Chefs no se pueden poner de acuerdo en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity se tuvieron que enfrentar en un nuevo reto grupal en el que los sabores de las frutas debían sobresalir en los postres que debían presentar, para conquistar el paladar de los jueces. Fue así como los equipos naranja, verde y azul iniciaron su contienda desde sus respectivas estaciones.

Después de un arduo trabajo con el que algunos participantes se vieron afectados por el tiempo, el estrés y la complejidad del reto, todos culminaron sus postres al llevarlos frente a Nicolás, Jorge y Belén.

No obstante, la degustación se vio permeada por una importante discusión entre los chefs ya que la juez Belén manifestó que no habían logrado llegar a un consenso ya que, al parecer, tuvieron importantes diferencias a la hora de emitir sus respectivos conceptos.

Ante la incertidumbre por parte de la presentadora y los cocineros, quienes manifestaron quedar atónitos ante las palabras de los jueces, el chef Rausch explicó que si cada uno tenía un ganador diferente se tendrían que disputar el resultado final en la cocina.

Pese a los comentarios, la mayoría de votos tuvieron prevalencia ya que, aunque Belén eligió al equipo verde, Jorge y Nicolás votaron por el helado del equipo azul. De este modo, el equipo conformado por Patty, Alejandra, David, Ricardo se llevaron el triunfo y Caterin, también integrante del grupo azul, se logró quitar el delantal negro.

Desacuerdo en la cocina de MasterChef Celebrity

El resultado final causó importantes cuestionamientos entre los participantes ya que la locutora Valentina Taguado manifestó que su equipo había presentado una deliciosa torta con los ingredientes que le habían solicitado para el reto.

Al dilema se sumó Valeria ya que la mujer también manifestó que su compañera se merecía quitar el delantal negro con la increíble presentación y sabor del postre que cocinaron.