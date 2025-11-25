CANAL RCN
Tendencias

Mejores reacciones y memes que dejó la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Violeta Bergonzi se coronó como la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 y de inmediato, las reacciones de seguidores e internautas no se hicieron esperar.

Reaccionas tras la final de MasterChef Celebrity Colombia
Foto Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
10:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Alejandra Ávila se enfrentaron en la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025, una noche cargada de emociones, presión y platos de alto nivel.

¡Final inédito! Así se vivió la primera parte del último reto en MasterChef Celebrity Colombia 2025
RELACIONADO

¡Final inédito! Así se vivió la primera parte del último reto en MasterChef Celebrity Colombia 2025

¿Cómo fue el último reto de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

Las cuatro finalistas tuvieron 60 minutos para cocinar un menú completo de tres tiempos: entrada, plato fuerte y postre. Apenas inició el tiempo, cada una se enfocó en su propuesta culinaria, buscando destacar su técnica, historia y evolución en la competencia.

La ronda comenzó con las entradas, que las participantes presentaron a los jueces. En general, los chefs destacaron el buen nivel de las preparaciones; sin embargo, Violeta Bergonzi brilló con una langosta al carbón, una elección que los jurados calificaron como arriesgada, acertada y muy bien ejecutada.

En la etapa del plato fuerte, nuevamente hubo sorpresas, pues Valentina Taguado impresionó con un cordero perfectamente cocinado, luego, Alejandra Ávila presentó un pato con una creativa fusión francesa-tolimense, resaltando técnica y Carolina Sabino apostó por un plato de langosta.

IA predice quién sería la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025
RELACIONADO

IA predice quién sería la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025

¿Cuáles fueron los memes y reacciones tras la gran final de MasterChef Celebrity Colombia?

Luego de que Violeta Bergonzi se coronara como la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, las reacciones de internautas y seguidores no tardaron en aparecer. Muchos comentaron sobre el desempeño de las finalistas y compartieron cómo vivieron el cierre de esta temporada.

A través de redes sociales, los fanáticos compartieron quién había sido su favorita. Muchos destacaron a Valentina Taguado como la elegida, mientras que otros apostaban por Violeta Bergonzi.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

¡Final de ataque! Esta es la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Masterchef Celebrity Colombia

“Un show”: Valentina señala un elemento presentado por Violeta en la final de MasterChef

Bogotá

Estos son los barrios más inseguros de Bogotá, según la IA

Otras Noticias

Reforma tributaria

Reforma tributaria de Petro enfrenta oposición en el Congreso: polémica por impuestos al patrimonio y accionistas extranjeros

Uno de los puntos más controvertidos es el aumento de la tarifa de renta para entidades financieras al 50%.

Liga BetPlay

Santa Fe desperdició el hombre de más y Tolima lo castigó en El Campín: victoria para los 'pijaos'

Con un jugador menos, Tolima venció a Santa Fe en El Campín y lidera parcialmente el Grupo B con autoridad.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 25 de noviembre de 2025

Estados Unidos

EE. UU. pide investigación por presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno y disidencias de las Farc

Cuidado personal

¿Ejercicio en la mañana o en la noche? Estudio reveló la respuesta