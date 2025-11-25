Mejores reacciones y memes que dejó la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Alejandra Ávila se enfrentaron en la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025, una noche cargada de emociones, presión y platos de alto nivel.

¿Cómo fue el último reto de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

Las cuatro finalistas tuvieron 60 minutos para cocinar un menú completo de tres tiempos: entrada, plato fuerte y postre . Apenas inició el tiempo, cada una se enfocó en su propuesta culinaria, buscando destacar su técnica, historia y evolución en la competencia.

La ronda comenzó con las entradas, que las participantes presentaron a los jueces. En general, los chefs destacaron el buen nivel de las preparaciones; sin embargo, Violeta Bergonzi brilló con una langosta al carbón, una elección que los jurados calificaron como arriesgada, acertada y muy bien ejecutada.

En la etapa del plato fuerte, nuevamente hubo sorpresas, pues Valentina Taguado impresionó con un cordero perfectamente cocinado, luego, Alejandra Ávila presentó un pato con una creativa fusión francesa-tolimense, resaltando técnica y Carolina Sabino apostó por un plato de langosta.

¿Cuáles fueron los memes y reacciones tras la gran final de MasterChef Celebrity Colombia?

Luego de que Violeta Bergonzi se coronara como la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, las reacciones de internautas y seguidores no tardaron en aparecer. Muchos comentaron sobre el desempeño de las finalistas y compartieron cómo vivieron el cierre de esta temporada.

A través de redes sociales, los fanáticos compartieron quién había sido su favorita. Muchos destacaron a Valentina Taguado como la elegida, mientras que otros apostaban por Violeta Bergonzi.