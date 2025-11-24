¡Final inédito! Así se vivió la primera parte del último reto en MasterChef Celebrity Colombia 2025

La gran noche de la final de MasterChef Celebrity Colombia 2025 inició con la presencia de todos los exparticipantes, quienes reto tras reto fueron eliminados a raíz de la complejidad que la competencia impuso con el paso del tiempo.

Por supuesto, la entrada de todas las celebridades llenó de emoción a los chefs y presentadora, quienes manifestaron su asombro ante algunos de los detalles personales que se desarrollaron fuera de la competencia.

¿Cómo fue el reto final de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

Tras el reencuentro de todos los exparticipantes, las familias de las cuatro finalistas llegaron a la cocina para prestar apoyo y protagonizar un momento especial al emitir sentidas reflexiones sobre el talento de cada una. Así mismo, Valentina, Violeta, Carolina y Alejandra tuvieron la oportunidad de observar un sentido resumen de su paso por el juego que desató las lágrimas y el sentimentalismo de todas.

No obstante, el tiempo para las reflexiones terminó ya que Claudia Bahamón solicitó que el reto diera inicio. Este consistió en preparar un menú de tres pasos conformado por una entrada, un plato fuerte y un postre que dieran a conocer lo aprendido durante el transcurso de la competencia y que tuviera un hilo conductor que relatara una historia.

Para el reto las cocineras fueron notificadas de que iban a contar con destinos tiempos ya que todas tuvieron 60 minutos para el "mise en place". En este espacio se llevó a cabo la preparación y organización de todos los ingredientes por lo que cada una de las finalistas inició con los ingredientes más complejos dentro de sus respectivos menús.

El reto estuvo acompañado del apoyo de los exparticipantes, quienes no dudaron en alentar a su finalista favorita y dar a conocer su apoyo en cada una de las preparaciones.

El tiempo finalizó por lo que todas las cocineras alzaron sus manos para presentar su entrada y deleitar el paladar de los chefs.

Problemas durante la final de MasterChef Celebrity

Por supuesto, los tropiezos no se hicieron esperar para el reto final ya que las cocineras tuvieron algunas complicaciones durante su paso por las estaciones personalizadas.

Valentina Taguado decidió solicitar la ayuda de sus familiares para abrir algunas de las sales que iba a utilizar para su preparación. No obstante, el contenido dentro de cada empaque fue derramado por lo que la locura manifestó su preocupación. Así mismo, la mujer manifestó sentir un fuerte dolor en una rodilla, después de hacer un mal movimiento.

Por su parte, Carolina Sabino dejó saber su sentimiento de frustración ya que tuvo serias dificultades para abrir el coco que iba a utilizar en su preparación. Pese a los golpes que le propinó contra el suelo, estufa y demás, la actriz explicó sentirse asustada tras perder tiempo crucial en dicho proceso.