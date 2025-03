"Deja de ser convencida": participante se cansó de Karina García y la enfrentó cara a cara

En la gala de La Casa de los Famosos Colombia del 30 de marzo, teniendo en cuenta que se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación, los participantes volvieron a enfrentarse a la dinámica del 'posicionamiento'.

Durante esta actividad, por instrucción del 'jefe', cada uno de los famosos tienen que pararse en frente de uno de los nominados y explicarle las razones por las que quiere se vaya de la casa. Además, si ellos lo consideran necesario, pueden responderles.

En esta ocasión, uno de los momentos más tensionantes de la noche se vivió cuando Karina García se posicionó en frente de Mateo Varela, más conocido en la competencia como 'Peluche' y lo tildó de "ardido" y de "no poderla superar".

Por lo tanto, el integrante de los 'lavaplatos' no se aguantó esa afirmación y le entregó una contundente respuesta a la modelo paisa. ¿Qué le dijo?

En video: así fue el 'explosivo' posicionamiento entre Karina García y Mateo Varela en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"¿Está muy ardido porque no lo elegí a usted? Está ardido, reconózcalo. Por respeto a Norma (actual pareja de Mateo), usted debería de soltarme. Respete a su mujer porque eso se ve muy feo", le manifestó Karina García a 'Peluche'.

Luego de esas palabras, Mateo intentó responder de inmediato, pero Karina lo interrumpió. Por lo tanto, Marcelo Cezán tuvo que intervenir para que el espacio de defensa del nominado se respetara.

"Deja de ser tan convencida y de creer que el mundo gira a tu alrededor. Todos los problemas que has tenido acá por hombres no van a suceder conmigo porque yo no soy nada tuyo, tú no me gustas y acá conociéndote bien me di cuenta de que no serías el tipo de mujer para mí. Deja de pensar que todo gira en tu entorno, convencida", puntualizó Mateo.

¿Cuál fue la reacción de Norma Nivia, pareja de Mateo Varela, tras el posicionamiento con Karina García?

Mientras que Karina se refería a la relación de Mateo y Norma durante el intenso posicionamiento, la actriz soltó múltiples carcajadas.

Tras esa actitud, los televidentes afirmaron que era evidente que compartía el punto de vista de Mateo y que pensaba que Karina García estaba buscando llamar la atención.

¿Volverán a presentarse nuevos conflictos? Entérese conectándose con la pantalla del Canal RCN y con la aplicación digital que puede descargar aquí.