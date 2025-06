Mateo Varela reaccionó a la muerte de su padrastro tras salir de La Casa de los Famosos

Mateo Varela, uno de los participantes que logró estar en La Casa de los Famosos Colombia 2025 durante cuatro meses, quedó eliminado en la noche del 1 de junio de 2025.

'Peluche' estuvo en la placa de nominación junto a Andrés Altafulla y Emiro Navarro, pero Colombia tomó la decisión de salvar al cantante y al creador de contenido.

La salida de Mateo Varela dejó en shock a todos los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 debido a que en la recta final logró construir un vínculo muy fuerte con todos. Sin embargo, él reconoció que estaba lleno de gratitud y que se sentía orgulloso de su proceso.

Tras su eliminación, Mateo Varela comenzó su interacción con el mundo exterior y se enteró de que su padrastro falleció. En consecuencia, en su regreso a La Casa de los Famosos Colombia 2025 durante este lunes 2 de junio, reaccionó de una manera muy emotiva.

Así fue la conmovedora reacción de Mateo Varela, eliminado de La Casa de los Famosos, por la muerte de su padrastro

Marcelo Cezán y Carla Giraldo, los presentadores de La Casa de los Famosos Colombia 2025, les enviaron un mensaje de aliento a Mateo Varela por las noticias que ha recibido en el mundo exterior. Por lo tanto, el exparticipante se pronunció.

"Yo tuve un padrastro que fue muy lindo conmigo y yo considero que fue como mi papá de crianza. Pero, ya eran muchos años sin estar con él, no sé cuántos, porque él tomó su camino y yo el mío, pero el afecto sigue estando, al igual que la gratitud", dijo Mateo Varela.

"Me enteré que falleció, obviamente no es mi papá de sangre, pero tiene una historia bonita y fue una noticia que me impactó bastante. De todas formas, también necesitaba saber cómo estaba mi mamá, pero está muy bien", concluyó 'Peluche'.

¿Cuál fue el porcentaje con el que quedó eliminado Mateo Varela de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Al igual que en las últimas votaciones, la disputa entre Andrés Altafulla, Emiro Navarro y Mateo Varela estuvo muy reñida. Los porcentajes fueron los siguientes:

Andrés Altafulla: 50.41%.

Emiro Navarro: 25.16%.

Mateo Varela: 24.43%.

