¿Los roces entre Mateo Varela y Altafulla continuarán en el mundo exterior? 'Peluche' regresó y lo aclaró

Mateo Varela, el reciente eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2025, volvió este 2 de junio para entregarle un último mensaje a los participantes que siguen en competencia.

El exparticipante, que permaneció en la 'casa más famosa de Colombia' durante cuatro meses, reconoció que estaba nostálgico, pero que también muy tranquilo por su proceso.

Además, tomó la decisión de decirles palabras positivas a cada uno de los famosos que siguen en La Casa de los Famosos Colombia 2025. En medio de ese discurso, aclaró cómo quedó su relación con Andrés Altafulla para cuando coincidan en el mundo exterior.

Mateo Varela aclaró si continuará peleando con Altafulla tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2025

Apenas se volvió a conectar con los famosos, Mateo Varela le pidió perdón a Andrés Altafulla por las discordias y aclaró que todos los roces finalizaron en el momento en el que él quedó eliminado de la competencia.

"Papito, hey, si en algún momento las cosas no estuvieron bien, disculpas. Todo es un juego, acá dejo todo esto porque lo que vienen son bendiciones para ti y para mí", afirmó Mateo Varela.

"Quiero verte llenando estadios con tu música. Sí me gusta, me ha gustado siempre y te lo he dicho", indicó también.

¿Qué le respondió Andrés Altafulla a Mateo Varela tras su último mensaje en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Andrés Altafulla se mostró muy feliz con el mensaje de Mateo Varela y le aseguró que todo se encontraba bien y que no guardaba ningún rencor.

Además, dejó claro que está dispuesto a coincidir con él en el mundo exterior y que también le desea miles de bendiciones.

