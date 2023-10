¿No olvida a Melissa? el mensaje de Matías Mier que encendió las redes

El futbolista Matías Mier juega actualmente con el club Bhayangkara F.C de Indonesia y aunque ha intentado mantener su relación amorosa en privado, hubo una fotografía que generó polémica en las redes sociales.

En una historia de Instagram, el exjugador de Independiente Santa Fe publicó una fotografía con Valentina Rendón, su actual pareja, con quien vive en este país asiático.

Fotografía de Matías Mier generó polémica en las redes sociales

A través de sus redes sociales, el deportista subió una imagen con su actual pareja con el siguiente mensaje: “sin hacer ruido, sin contar nada, sin presumir mucho, con bajo perfil se vive mejor”

Del mismo modo, compartió un mensaje de su novia que decía: “Paaa Rendón… toda la verdad. Por eso sos más de lo que esperaba”.

Ante esta imagen, los usuarios en las redes tomaron este mensaje como un dardo del jugador hacia la presentadora Melissa Martínez, desencadenando miles de mensajes hacia el futbolista.

Usuarios en las redes sociales se pronunciaron ante la fotografía de Matías Mier

Luego de volverse viral esta fotografía, los internautas mencionaron: “¿Será que le entró la crisis de los 40?”. “A la final la gente está donde quiere estar. Melissa es muy mamacita, talentosa y todo lo que quieras, pero el man no se sentía bien ahí y ya. Uno no va a quedarse donde no es feliz.”

Del mismo modo, algunos usuarios escribieron: “Así debe ser. Miren qué relación tan bonita”. “Al padre no le importa hacer el ridículo haciéndose peinados igual que la hija”. “Ahí es donde yo me pregunto, Melisa que le vio a este man”. “La crisis de la edad es cosa seria”. “Melissa es mucha mujer para que le pongan una peladita. El parece el papá de ella, tal para cual".

Por el momento, tanto Melisa como Matías guardaron silencio y no mencionaron los motivos de su divorcio.

