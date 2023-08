Mega Millions: el afortunado ganador de una cifra astronómica que no cabe en calculadora

En la noche de este martes 8 de agosto se conoció el número afortunado con el que una persona podrá reclamar una cifra astronómica ante Mega Millions, luego de que se llevara a cabo el sorteo y un billete vendido en Florida fuera el que recibirá el mayor premio de la historia de dicha lotería, según su propia página web oficial.

De acuerdo con información de los medios locales, el boleto ganador del histórico premio se vendió en un Publix en Neptune Beach, Florida.

Le puede interesar: La curiosa estrategia para encontrar el amor de una ingeniera que se cansó de las aplicaciones

Boleto ganador en Mega Millions

Tal y como se informó, el billete ganador acertó los seis números del histórico sorteo de este martes 8 de agosto: 13, 19, 20, 32, 33 y Mega Ball 14. Así mismo, la lotería comunicó oficialmente que estos números fueron elegidos bajo selección rápida.

Premio de Mega Millions

Tal y como se menciona en el sitio oficial, el premio que entrega Mega Millions va aumentando cada vez que no existe ganador alguno en el sorteo, por lo que después de 114 días, un nuevo afortunado recibirá una cifra astronómica gracias a esta lotería.

Este es el premio más grande en la historia de Estados Unidos, el primero de dicha lotería.

Mega Millions se juega en 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El premio mayor ha sido de US$ 1.580 millones (con opción en efectivo US$ 783,3 millones), lo que equivale a 6 billones de pesos colombianos, una cifra que no cabe en una calculadora sencilla.

La manera más sencilla para que usted pueda participar en este tipo de sorteos de manera virtual es comprando a través de GranLoto, el servicio líder en el mundo para adquirir boletos de loterías en línea.