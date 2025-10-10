Megaland 2025: fecha, artistas y detalles del festival que celebrará sus 20 años

El festival musical Megaland 2025 celebra sus 20 años con una espectacular programación de artistas, ofreciendo un ambiente lleno de música, energía y alegría.

Detalles del Megaland 2025

En esta ocasión, el Megaland 2025 reunirá a varios artistas musicales con el propósito de que sus seguidores disfruten de sus presentaciones en vivo y canten junto a ellos sus grandes éxitos.

El evento se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá. Tras el anuncio, muchos internautas se han mostrado interesados en conocer a los artistas invitados.

Este concierto se ha consolidado como uno de los más importantes dentro de la industria urbana, el reguetón y los sonidos populares del momento. Su relevancia ha sido tal, que por su escenario han pasado reconocidos artistas como Karol G, Ryan Castro, Nicky Jam, Morat, Rauw Alejandro, Manuel Turizo, Carlos Vives, Bad Bunny, Feid, Fonseca, entre muchos otros.

¿Cuándo se pueden comprar las boletas para el Megaland 2025?

La preventa para el Megaland 2025 comenzará el viernes 10 de octubre a través de TicketMaster.

¿Quiénes serán los invitados para el Megaland 2025?