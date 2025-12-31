Estos son los mejores colores para vestir en la noche del 31 de diciembre

La esperada nochebuena llegó y con esta empiezan a florecer un sin fin de tradiciones que especialmente los colombianos implementan para recibir el año nuevo con las mejores energías y el mayor positivismo.

Por esto, la vestimenta hace parte fundamental de este sistema de creencias que implementa una colorimetría determinada para la ocasión y los objetivos que se tienen para el año nuevo.

Mejores colores para vestir durante la nochebuena

El estilo, la personalidad y el color va de la mano con las más típicas tradiciones que algunas personas implementan para recibir el año nuevo. Por esto, para esta ocasión, algunos de los colores más populares para usar son blanco, rojo, amarillo, dorado, azul, entre otros.

Por esto, los estilistas han explicado el significado detrás del uso de cada uno de estos colores en las prendas de fin de año. Vestir de amarillo, en sus diferentes tonalidades, se encuentra asociado con éxito, prosperidad, abundancia y oportunidades laborales. Algunas de las prendas sugeridas para llevarlo puesto son vestidos o blusas combinables.

El rojo se encuentra asociado con amor, pasión, fortuna, energía, oportunidades laborales y nuevos comienzos. La chispa emocional de este color refleja elegancia y feminidad que se puede combinar con vestidos, faldas, zapatos y maquillaje.

El dorado refleja abundancia, riqueza, fortuna, prosperidad y felicidad por lo que esta tonalidad es una de las favoritas para la noche buena. Este color se puede utilizar por medio de prensas con lentejuelas, piedras, plumas, entre otras texturas que te harán brillar durante la noche.

El azul se encuentra asociado con la calma, serenidad, nuevas energías, comunicación y mejor toma de decisiones. Así mismo, el azul se recomienda a personas que quieren iniciar el año con menos estrés y mejorar sus relaciones personales.

Aunque el negro ha sido estigmatizado por algunas personas, este color se encuentra asociado con elegancia, poder, fuerza, protección y cierre de ciclos contundentes. Se recomienda combinarlo con otros colores.

Vestir de verde en la nochebuena se encuentra asociado con salud, esperanza, crecimiento, sanación, dinero y nuevos comienzos. Finalmente, el blanco se encuentra asociado con paz, armonía, tranquilidad, equilibrio emocional y claridad mental.

Colores que no se recomiendan para usar en año nuevo

Aunque la colorimetría hace parte de un sistema de creencias que las personas eligen implementar, algunos expertos no recomiendan usar prendas de colores grises, café, o tonalidades oscuras o lo suficientemente apagadas para transmitir amargura o desinterés.