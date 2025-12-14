CANAL RCN
IA en Colombia: las seis tendencias que marcarán la economía digital en 2026

En 2026 se prevé un salto cualitativo en el uso de la inteligencia artificial, pasando de la simple adopción a la transformación, con resultados tangibles y decisiones estratégicas cada vez más impulsadas por datos.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
08:27 p. m.
El 2026 será recordado como el año en que la inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa aspiracional para convertirse en la infraestructura central sobre la que operan las empresas.

No se trata solo de automatizar tareas o mejorar la eficiencia: cada proceso, cada decisión y cada interacción estará impulsada por sistemas inteligentes capaces de aprender, anticipar y optimizar.

De acuerdo con PwC, la IA podría aportar hasta USD 15,7 billones al PIB global para 2030, y Colombia ya empieza a sentir sus efectos. Según EY, el 78% de las organizaciones del país han implementado IA, con el sector tecnológico liderando la adopción (88%).

Un salto cualitativo de la IA en 2026

“Estamos entrando en un momento decisivo. La inteligencia artificial ya no solo mejora procesos, está transformando la forma en que operan las organizaciones, cómo toman decisiones y cómo crecen", sostiene Germán Borromei, gerente general de Oracle Colombia y Ecuador, quien afirma que el 2026 será un punto de no retorno.

Borromei señala que cerca del 80% de los clientes de la compañía ya han incorporado capacidades de inteligencia artificial para optimizar sus operaciones y que en 2026 se espera evidenciar retornos tangibles, impulsados por agentes inteligentes, nubes industriales más seguras y la posibilidad de que cada empresa sea dueña absoluta de sus datos.

Las tendencias que marcarán el 2026 en Colombia y América Latina

  • IA empresarial como fuerza laboral digital: los agentes inteligentes dejarán de ser copilotos para convertirse en operadores autónomos capaces de ejecutar procesos completos en finanzas, recursos humanos, logística y ventas.
  • La nube industrial como nuevo sistema operativo: sectores como construcción, hotelería, retail y manufactura migrarán a plataformas especializadas con interoperabilidad total y soberanía de datos.
  • Automatización autónoma en sectores intensivos: obras de construcción, cocinas de restaurantes y hoteles funcionarán como sistemas inteligentes que reasignan recursos, anticipan riesgos y personalizan experiencias.
  • Personalización masiva como estrategia comercial dominante: los modelos de lenguaje transformarán el marketing y la distribución, con IA conversacional como puerta de entrada al consumo.
  • Soberanía de datos y confianza: las empresas exigirán propiedad total de su información y cumplimiento normativo local, con infraestructura más segura respaldada por nubes regionales.
  • IA como transformador de modelos de negocio: las compañías líderes serán aquellas que reinventen sus operaciones, creando nuevos productos digitales y servicios basados en datos integrados en tiempo real.
