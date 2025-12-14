IA en Colombia: las seis tendencias que marcarán la economía digital en 2026

El 2026 será recordado como el año en que la inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa aspiracional para convertirse en la infraestructura central sobre la que operan las empresas.

No se trata solo de automatizar tareas o mejorar la eficiencia: cada proceso, cada decisión y cada interacción estará impulsada por sistemas inteligentes capaces de aprender, anticipar y optimizar.

De acuerdo con PwC, la IA podría aportar hasta USD 15,7 billones al PIB global para 2030, y Colombia ya empieza a sentir sus efectos. Según EY, el 78% de las organizaciones del país han implementado IA, con el sector tecnológico liderando la adopción (88%).

Un salto cualitativo de la IA en 2026

“Estamos entrando en un momento decisivo. La inteligencia artificial ya no solo mejora procesos, está transformando la forma en que operan las organizaciones, cómo toman decisiones y cómo crecen", sostiene Germán Borromei, gerente general de Oracle Colombia y Ecuador, quien afirma que el 2026 será un punto de no retorno.

Borromei señala que cerca del 80% de los clientes de la compañía ya han incorporado capacidades de inteligencia artificial para optimizar sus operaciones y que en 2026 se espera evidenciar retornos tangibles, impulsados por agentes inteligentes, nubes industriales más seguras y la posibilidad de que cada empresa sea dueña absoluta de sus datos.

Las tendencias que marcarán el 2026 en Colombia y América Latina