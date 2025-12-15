CANAL RCN
Tendencias

Concierto de Shakira en Argentina fue suspendido: la razón que obligó a frenar el show

Suspenden el concierto de Shakira en Córdoba, Argentina, por una tormenta eléctrica. Más de 50.000 asistentes quedaron afectados y crece la incertidumbre sobre reprogramación y entradas.

Shakira en concierto en Córdoba, Argentina
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
06:40 a. m.
La noche del domingo terminó con decepción para más de 50.000 fanáticos de Shakira en Córdoba, Argentina. Lo que prometía ser uno de los conciertos más esperados del año en el estadio Mario Alberto Kempes tuvo un cierre abrupto por una tormenta eléctrica que obligó a suspender el espectáculo por razones de seguridad.

El show había comenzado minutos antes de las 21:40 y avanzaba con normalidad, hasta que las condiciones climáticas empeoraron de forma considerable. La lluvia intensa, acompañada de actividad eléctrica, encendió las alarmas de la organización y de los equipos técnicos responsables del evento.

Tormenta eléctrica obligó a frenar el show de Shakira

A las 23:12, cuando Shakira llevaba más de una hora sobre el escenario cantando en medio de un vendaval, el concierto fue interrumpido de manera definitiva.

En las pantallas gigantes del estadio apareció un mensaje dirigido al público: "Le informamos que, debido a las condiciones climáticas adversas, se da por finalizado el evento".

El comunicado agregó que "esta decisión se toma con el fin de proteger la seguridad y bienestar de todos los asistentes", apelando a la comprensión del público ante una situación que escapaba al control de la artista y de su equipo.

La presencia de descargas eléctricas representaba un riesgo tanto para los músicos como para los asistentes, especialmente en un escenario al aire libre.

Molestia de los asistentes y dudas sobre entradas y reprogramación

La suspensión del concierto generó frustración y enojo entre muchos de los presentes, quienes tuvieron que abandonar el estadio bajo la lluvia y en medio del barro.

En redes sociales, varios asistentes cuestionaron a la organización, recordando que en los días previos se había garantizado que el show se realizaría sin inconvenientes, pese a los pronósticos del clima.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre una posible reprogramación del concierto suspendido ni sobre la devolución del dinero de las entradas, un tema que mantiene la incertidumbre entre los fanáticos.

Si las condiciones lo permiten, Córdoba podría disfrutar del segundo concierto de Shakira este lunes 15 de diciembre, una fecha que sigue en pie y que ahora genera expectativa y cautela tras lo ocurrido.

