La nueva obsesión del consumidor: Dos sectores definen la inversión en belleza en Colombia

El mercado colombiano de belleza y cuidado personal prevé cerrar el año con US$351,72 millones en ventas, de acuerdo con Mordor Intelligente, consolidando al bienestar básico y al cuidado capilar como los principales motores de la industria. Un análisis realizado por Krika Cosmetics revela una marcada jerarquía en el gasto del consumidor, impulsada por las tendencias digitales y una creciente conciencia sobre el autocuidado.

En 2025, la categoría de cuidado personal e higiene lideró el sector, acaparando el 38 % de las ventas totales, confirmando la solidez de este segmento. Le sigue de cerca la categoría capilar (champús, acondicionadores y tratamientos), que representó el 26 % del mercado.

En tercer lugar, el maquillaje mantuvo una participación del 20 %, debido a la fuerte presencia digital. Además, aunque el segmento de skincare y tratamiento facial se ha estado expandiendo, se ubicó en un 12 %, dejando el 4 % restante a fragancias y otros artículos.

Este crecimiento de la industria ha sido motivado por varios factores, siendo el más notorio el auge de las redes sociales, que hoy dictan gran parte de las tendencias de consumo tanto en Colombia como a nivel global. Esto se complementó con una mayor conciencia de autocuidado por parte del consumidor, quien ahora ve los productos de belleza como parte de su bienestar integral.

“Durante este año, hemos visto una clara preferencia por el producto nacional, donde tres de cada diez artículos de belleza comprados durante la primera mitad del año fueron 100 % colombianos. Sin embargo, gracias al contenido digital, las tendencias de cosmética coreana también comienzan a influenciar la compra de productos”, afirma Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics.

Este cambio de hábitos demostró un mayor interés en tratamientos y resultados visibles y no solo en cosméticos decorativos. Por ejemplo, en el segmento capilar, los productos más vendidos fueron las mascarillas y tratamientos intensivos (34 % de la categoría), seguidos por los aceites y sérums capilares (22 %), demandados por su eficacia comprobada y su protagonismo en el contenido digital.

En el segmento de maquillaje, las ventas estuvieron lideradas por la pestañina o máscara de pestañas, que representó el 28 % de la categoría, la cual creció por la influencia de tutoriales y contenido visual. Las bases y correctores para el rostro se ubicaron en el 24 %, mientras que los geles, lápices y pomadas para cejas alcanzaron el 14 %. Por su parte, el skincare evidenció un claro enfoque en la reparación e hidratación, siendo los sérums faciales con ácido hialurónico o niacinamida los más vendidos.

El análisis también mostró variaciones en las preferencias de compra por ciudades: “En Bogotá, el consumidor se inclinó por el skincare avanzado y el maquillaje natural, buscando productos de alta eficacia y dermatológicos. Medellín se destacó por un consumo influenciado por redes sociales, favoreciendo el maquillaje en tendencia y los tratamientos capilares nutritivos.

En Cali, el clima hizo que el consumidor priorizara los productos esenciales de protección, como el protector solar, el capilar anti frizz y el maquillaje resistente al calor. Además, el comercio electrónico se consolidó como el canal preferido para categorías específicas durante las fechas promocionales”, explica Zuluaga.

Finalmente, se destaca que el calendario de compras estuvo marcado por picos estacionales en marzo y abril, por las vacaciones y en agosto, por el regreso a las rutinas y las promociones del segundo semestre.

Sin embargo, noviembre fue el mes de mayor volumen de ventas, concentrando entre el 30 % y el 40 % de las transacciones online, impulsado por el Black Friday y los grandes descuentos. Diciembre le sigue con un aumento del 25 % al 35 % por la temporada de regalos, con un crecimiento en fragancias, calendarios de Adviento y kits de regalo.