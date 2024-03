¿Rompen relación? Melfi y Nataly Umaña protagonizaron fuerte pelea en La Casa de los Famosos

Los nominados en La Casa de los Famosos tuvieron que enfrentarse a un desafío de salvación en la noche de este sábado 16 de marzo para decidir qué participante se libraría de la votación y en una prueba de habilidades se enfrentó Ornella con Miguel Melfi en la gran final, en la que el cantante panameño se destacó y consiguió el beneficio.

En un reto de habilidad Ornella y Melfi se enfrentaron en la gran final de esta prueba y el cantante se quedó con la victoria para después enviarle un mensaje a todos los seguidores de este programa en Colombia y es que apoyaran a Ornella, considerándola una competidora destacada, sin percatarse de la incomodidad que causaba en Umaña.

El cantante les pidió a los colombianos que votaran a favor de Ornella y esto al parecer le causó mucho malestar a Nataly Umaña, con quien mantiene un romance en La Casa y quien creyó que no la estaba apoyando lo suficiente a ella de cara a la posibilidad de que salga eliminada de este reality.

Por esta razón Umaña se desahogó con el resto de participantes y aseguró que Melfi no tenía los suficientes “huevos”. "Estoy cansada de que no tenga carácter. Una cosa es tener fuerza de voluntad y otra tener carácter", expresó la actriz con evidente molestia.

Reclamo de Melfi a Umaña

A partir de ahí se desató la fuerte discusión entre la pareja, quienes no se guardaron nada respecto a las acciones del uno con el otro. "Me parece una falta de respeto que digas lo que dijiste y me hables de esa manera cuando siempre te he apoyado", le dijo Melfi a Umaña frente a frente en lo que terminó en una fuerte discusión de los dos.

Karen Sevillano se pronunció

Ante el problema que se formó entre los dos participantes, Karen Sevillano incluso les entregó su punto de vista y se sumó a la polémica.

"Entiendo que esperes que Nataly reconozca que estuvo mal lo que dijo, pero creo que ella está molesta porque siente que la estás dejando sola. Sé que la visita de tu madre fue un momento crucial para ti o te abrió los ojos y está bien, pero Nataly seguro es la más odiada del país y cuando su esposo, ella podría haber hecho lo mismo que tú, pero no lo hizo", sentenció.