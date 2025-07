Melissa Gate no se quedó con nada y arremetió fuertemente contra mejor amiga de Emiro

Tras su participación en la Casa de los Famosos, Melissa Gate se ha mostrado muy activa en redes sociales, compartiendo detalles de su vida por fuera del reality e incluso concediendo varias entrevistas.

Durante los últimos días, una entrevista suya se ha hecho viral sobre varios temas que tocó. Entre estos, la influencer habló sin filtro sobre su amistad con el creador de contenido Emiro Navarro y no dudó en criticar a Karola, la mejor amiga del joven.

En este podcast, Melissa no tardó en atacar a la influenciadora, indicando que ella no era realmente amiga de Emiro Navarro.

Esto dijo Melissa de Karola, mejor amiga de Emiro

En la charla, Melissa aseguró que Karola "no es amiga de Emiro", puesto que "es una enemiga disfrazada y cuando él se dé cuenta de eso yo seguramente estaré en un yate tomando cervezas con dos bandid*s al lado, o por eso estoy relajada".

Ante la pregunta sobre una posible charla con Karola, Melissa fue contundente y aseguró que no tiene nada que hablar con ella.

"No tengo nada que hablar contigo g*rda asquerosa, g*rda de envidia, cuídate porque puede darte un infarto, síndrome metabólico, uno no sabe (...) estás comiendo gracias a mí porque si no te sacas mi nombre de tu sucia y asquerosa boca no comes y todos sabemos que es verdad", agregó.