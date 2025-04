"No se confundan": Melissa Gate le envió fuerte mensaje a todos los participantes de La Casa de los Famosos

En La Casa de los Famosos Colombia 2025 están cerca de quedar tan solo once participantes. De esa manera, a lo largo de la competencia, se han creado dos alianzas muy definidas: la habitación fuego y la habitación agua.

Sin embargo, Melissa Gate, que ha sido la famosa más apoyada por el público, ha decidido jugar sola y, por lo tanto, en los últimos días ha sido cuestionada acerca de si finalmente se unirá a algún equipo.

Fue así como la creadora de contenido aclaró las dudas y le envió un certero mensaje a los participantes de 'agua' y de 'fuego.

¿'agua' o 'fuego'? Melissa Gate ya escogió en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"¿Blanco o negro? ¿Eres o no eres? ¿'Agua' o 'fuego'? Ninguno de los dos, aire. Así que por favor no confundan mi amabilidad con hipocresía porque yo hablo con quien me dé la gana. Digo lo que quiera, cuando quiera y como quiera", afirmó Melissa Gate frente a las cámaras de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

"Yo no sé por qué disfruto tanto la cara de mis compañeros cuando les cuento cosas del otro equipo y les hago saber que los demás ya saben, que están sufriendo o que se enteraron de sus planes maquiavélicos. Me meto en lo que quiero, opino de lo que me plazca, quieras o no, y soporta", concluyó Melissa Gate.

¿Qué más les ha advertido Melissa Gate a los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

En los últimos días, en medio del tenso ambiente que se ha vivido en La Casa de los Famosos Colombia 2025, Melissa Gate les ha manifestado a todos los participantes que cree que el juego los está consumiendo y que necesitan calmarse.

Asimismo, frente a las cámaras ha indicado que quien no le hizo buen ambiente desde el principio, no podrá ser su amiga, aunque se arrepienta del pasado.

