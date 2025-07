“Nos querían poner en contra”: Melissa Gate revela la verdad detrás de su vínculo con Yina Calderón

Los internautas han viralizado nuevamente las recientes declaraciones de Melissa Gate, quien impactó a sus seguidores al revelar la verdad detrás de su vínculo con Yina Calderón. No obstante, sus palabras fueron blanco de críticas ya que algunos usuarios cuestionaron la veracidad del asunto.

En las horas más recientes, la primera finalista de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, habló con sus seguidores, por medio de un live en la red social TikTok. Sin embargo, uno de los temas más polémicos correspondió al de su nueva amistad con Yina Calderón, con quien protagonizó fuertes discusiones al inicio del reality.

Según Gate, sus compañeros y el público se habrían encargado de ponerlas en contra por lo que la antioqueña llegó a recalcar que admiraba la personalidad de Calderón, al punto de que decidieron conciliar y arreglar sus diferencias.

Aunque manifestó que algunas personas la han juzgado por ser amiga de la creadora de contenido, Melissa recalcó que ella siempre iba a llevarle la contraria a sus más fieles fanáticos.

Al que le moleste mi amistad con Yina me va a tener que soportar porque la vieja me cae muy bien… ustedes saben que del odio al amor hay un paso y el amor transforma a las personas. Uno no puede estar odiando a todo el mundo durante todo el tiempo, agregó

la mujer.