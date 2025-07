“Hemos vivido amenazados”: Melisa Gate revela por qué se separó de su hijo

Los internautas no han parado de comentar los contenidos de Melissa Gate, pues la antioqueña ha sido tendencia tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia 2025, el exitoso reality del Canal RCN en el que protagonizó importantes polémicas.

No obstante, en una nueva oportunidad, la mujer se sinceró y reveló detalles inéditos sobre su vida, su paso por el reality, su relación con su hijo y las consecuencias de su imponente carácter.

Melissa Gate revela por qué se separó de su hijo

La famosa tuvo una participación en un nuevo episodio de los podcast de Camilo Pulgarín, quien, por medio de su personaje de María José, entrevistó a la primera finalista de la segunda temporada del programa. De esta manera, Melissa respondió ante algunas de las interrogantes más comunes entres sus más fieles fanáticos.

La mujer habló sobre uno de los temas más sensibles, según ella, pues recalcó que su historia de vida no corresponde a la que hubiera deseado. Según sus comentarios, su embarazo adolescente, a los 15 años, la llevaron a tener que hacer grandes sacrificios para su vida.

No obstante, un giro inesperado sacudió a su familia ya que el hermano del padre de su hijo fue asesinado, situación que los llevó a ser blancos de amenazas. Por esto, la famosa tomó la decisión de enviar a su hijo a Estados Unidos ya que la relación sentimental con su pareja también se vio fracturada.

A mí me tacharon de mala madre, de que no lo quería, de que yo era lo peor, solo yo sabía que lo había hecho para que él tuviera un mejor futuro. Yo aguanté 10 años de señalamientos… pero yo siempre tuve fe en que un día iba a crecer y se iba a hacer justicia divina, explicó la antioqueña.

Melissa Gate habla sobre la hermana de Yina Calderón

Por otro lado, la creadora de contenido recibió un cuestionamiento, por parte de Camilo Pulgarín, sobre su opinión de la hermana de Yina Calderón. Dicha pregunta se desarrolló a raíz de recientes declaraciones que la mujer hizo sobre el hijo de Gate.

No obstante, la mujer recalcó que no quería ver la entrevista ya que considera que no es bueno guardar odio en contra de una persona. Sin embargo, manifestó su interés por enviarle energía positiva a la mujer, pues exaltó que es importante aplicar lo que se suele predicar.