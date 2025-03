Melissa Gate rompió en llanto tras inesperado cambio de habitación en La Casa de los Famosos: video

El reciente reordenamiento de los dormitorios en La Casa de los Famosos Colombia generó tensión y conmoción entre los participantes, en especial para la influenciadora Melissa Gate.

La decisión, tomada por la líder de la semana, Karina García, desató una fuerte reacción emocional en Gate, quien no pudo contener las lágrimas al enterarse de que compartiría habitación con Yina Calderón, con quien ha tenido serios desacuerdos en el pasado y presente.

¿Cómo se definieron los nuevos cuartos en La Casa de los Famosos?

Karina García, ganadora de la prueba de liderazgo, obtuvo el beneficio de reorganizar los dormitorios Agua y Fuego.

En un movimiento estratégico, decidió compartir el cuarto privado con Yina Calderón, mientras que realizó cambios que sorprendieron a varios de sus compañeros.

Los participantes quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Cuarto Agua : El Negro Salas, Camilo Trujillo, Norma Nivia, Mateo Varela, El Flaco Solórzano y La Liendra.

: El Negro Salas, Camilo Trujillo, Norma Nivia, Mateo Varela, El Flaco Solórzano y La Liendra. Cuarto Fuego: Karina García, Yina Calderón, Melissa Gate, La Toxi Costeña, Emiro Navarro, Lady Tabares y Alerta.

La decisión generó reacciones inmediatas, pero fue Melissa Gate quien mostró mayor tristeza. "Me arruinaron la vida", exclamó, visiblemente afectada, al enterarse de su asignación en el Cuarto Fuego.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate ante la decisión de Karina García?

Tras la noticia, Melissa no pudo evitar romper en llanto mientras trasladaba sus pertenencias. Algunos de sus compañeros intentaron calmarla, asegurándole que solo dormiría en el Cuarto Fuego, pero que podría pasar el resto del tiempo en el Cuarto Agua.

La líder Karina García también se acercó para tranquilizarla y asegurarle que nadie iría en su contra. "No llores más, me siento como una p*** mier***, yo no me imaginé que fueras a tomar eso así", le expresó García en un intento por consolarla.

A pesar de los esfuerzos por animarla, Melissa Gate continuó inconforme con la decisión.

Para sentirse más cómoda, optó por ocupar la cama de José Rodríguez, el más reciente eliminado del reality, y quedar junto a Emiro Navarro.

Este último también se mostró afectado, señalando que siente una gran soledad tras la salida de varios de sus compañeros hombres.