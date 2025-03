Melissa Gate fue sancionada en La Casa de los Famosos por burlarse de una rival

La noche de este sábado primero de marzo dejó varios momentos interesantes en La Casa de los Famosos 2025, pues el conflicto interno entre los participantes no para de crecer y debido a ello, El Jefe quiso mostrar su autoridad y bajar un poco los ánimos del grupo, por lo que decidió sancionar a la influencer Melissa Gate.

Desde su llegada a la Casa de los Famosos, Gate ha dejado clara la mala relación que tiene con la otra creadora de contenido Yina Calderón y debido a los constantes conflictos que protagonizan, El Jefe tomó la decisión de sancionar a Melissa para así calmar el ambiente entre las dos.

Melissa Gate, sancionada en la Casa de los Famosos

La convivencia entre estas dos influencers colombianas se ha hecho bastante complicada y este sábado Gate realizó comentarios bastante ofensivos contra Yina, por lo que terminó siendo sancionada.

"En reiteradas ocasiones te has burlado de las condiciones de Yina. Es un tema serio que debe ser respetado… he decidido que no podrás participar en la siguiente prueba de líder, esto durante la próxima semana. Espero que la situación no se vuelva a repetir", fue la sanción que impuso El Jefe a Gate, citándola al confesionario.

El Jefe recordó que Yina Calderón tiene un tema médico importante por el tema de los biopolímeros y que esto no debería ser motivo de insultos.

Comentario de Melissa Gate contra Yina Calderón

Gate fue sancionada debido a que en uno de los baños quiso provocar a Yina Calderón, ofendiéndola con fuertes palabras.

"Antes de meterse en mi vida, procuren no tener la c%l@ como un pañal sucio", fueron las palabras de Melissa, haciendo referencia a la apariencia de Yina tras el retiro de sus biopolímeros.

La influencer reaccionó ante esta sanción y fue clara con El Jefe: "La respetaré siempre que ella no me llame drogadicta”, dijo.

De esta manera, Melissa queda afuera de la próxima prueba de líder, lo que significa que pierde la oportunidad de obtener inmunidad y deberá jugarse su permanencia en la Casa de otra manera y con el apoyo del público.