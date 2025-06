Melissa Gate se defendió de las críticas tras su debut en conciertos: "Estoy aprendiendo"

Tras su exitosa participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, Melissa Gate ha comenzando a emprender en diferentes caminos en su carrera artística, siendo la música uno de ellos, donde ya está dando de qué hablar.

La influencer fue una de las invitadas a los 'Premios Ícono', en donde tuvo la oportunidad de presentarse y cantar una de sus canciones más recientes y populares. 'Reales' junto a Meysan está cerca de llegar a un millón de reproducciones en YouTube y pudo interpretarla en vivo.

La mayoría de comentarios de su 'pandilla' obviamente resaltaron que se animó a cantar cuando en realidad es algo nuevo para ella. Sin embargo, también aparecieron comentarios negativos y diferentes críticas sobre su presentación.

Se habló mucho de que hizo playback, lo cual fue evidente, pues mientras cantaba dejaba el micrófono muy alejado de su boca. Eso sí, mostró mucha seguridad en el escenario, por lo que seguramente puliendo algunos detalles dará mucho de qué hablar.

Posterior a su presentación, Melissa estuvo en un directo a través de TikTok, en donde manifestó que nunca se había enfrentado a un escenario así. "A los que me están criticando y diciendo yo no soy cantante, yo estoy aprendiendo apenas. Creo que si uno estudia (...) lo puede lograr".

Yo no sabía que de la casa iba a salir a un escenario. Hice lo mejor que pude. De todas maneras, gracias a los que me apoyaron, a los que me entienden