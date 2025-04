"Tengo una estrategia, no me van a aguantar": Melissa Gate se fue de frente contra todos en La Casa de los Famosos

Tras la eliminación de La Liendra de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Melissa Gate aseguró que se desilusionó luego de que el influencer se rindió y le pidió al público que no votara por él.

La creadora de contenido reveló que en verdad quiere a la Liendra y que su anhelo era que él la siguiere acompañando. No obstante, reconoció que, para sus aspiraciones de ser la ganadora, ya no tendrá en el camino a uno de los participantes que veía como finalista.

Y, teniendo en cuenta que la recta final de la competencia se está acercando y que todos los habitantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 están pensando de una manera estratégica, Melissa Gate aseguró que tiene planes más maldadosos que los que se han ejecutado y lanzó una advertencia.

¿Cuáles fueron las palabras exactas de Melissa Gate? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Melissa Gate aseguró que se encargará de todas las estrategias 'perversas' en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Estoy feliz porque cada vez somos menos y eso es lo que me conviene. Además, porque todos se están yendo por su propia voluntad y no los he tenido que sacar yo", afirmó Melissa Gate.

"Ustedes saben que yo sí tengo una estrategia y que es más perversa que la de 'Peluche'. Desde hoy, Emiro y yo vamos a ser los estrategas de La Casa de los Famosos y demalas. Miren qué van a hacer con nosotros porque no nos van a aguantar y todo lo vamos a convertir en una estrategia", agregó la creadora de contenido.

¿Cuál es la otra estrategia que Melissa Gate ha revelado en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

En medio de los planes pensados por los participantes de 'agua' y 'fuego', Melissa Gate ha asegurado que no se unirá a ningún equipo y que jugará completamente sola hasta el final.

Además, ha indicado que para ella es satisfactorio hablar de los dos equipos para generar discordia y que los ánimos permanezcan tensos.

