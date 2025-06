Melissa Gate se prepara para su primer concierto masivo: ¿cómo lo hace?

Melissa Gate se ha tomado las redes sociales tras su más reciente participación en La Casa de los Famosos Colombia 2025. Los polémicos comentarios de la antioqueña y su sinceridad la han caracterizado ante su gran comunidad de seguidores.

En las horas más recientes, se habrían filtrado imágenes en las que se observa a la mujer mientras realiza un previo ensayo para su próxima presentación en vivo.

La artista también tendría un importante talento, que la ha llevado a la creación de algunas canciones. En las horas más recientes, se filtraron imágenes en las que se observa a la antioqueña mientras ensaya para su próxima presentación.

En el video, Gate se encuentra ensayando su emblemática canción ‘Reales’ junto al cantante Meysan. Dicha melodía abarca una tendencia tipo “roast yourself” en la que la creadora de contenido se manifiesta ante sus seguidores y realiza diferentes críticas para los comentarios negativos que suelen hacer los internautas.

No obstante, algunos internautas manifestaron su asombro ante una faceta que, aparentemente, era desconocida por varios de los nuevos seguidores de la famosa, quien, según varios televidentes, no realizó interpretaciones dentro de La Casa de los Famosos Colombia.

Por otro lado, la creadora de contenido se sinceró, en una reciente entrevista, al hablar sobre el autismo, una afección relacionada con el desarrollo cerebral en el que se ve afectada la socialización y la percepción del entorno.

Aunque la antioqueña recalcó que posee dicha condición, en niveles bajos, recalcó que experimentó momentos de ansiedad que se vio obligada a calmar en el baño del reality.

En algún momento tuve ataques de ansiedad… que me iba a sufrir en el baño para que nadie me viera. Los ataques de ansiedad no los controlas, eso es algo que te da y empiezas a sentirte muy mal, añadió la mujer para la entrevista.