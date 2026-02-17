CANAL RCN
¿Bad Bunny terminará en una cárcel de Estados Unidos tras su show en el Super Bowl? ¡Esto reveló Mhoni Vidente!

Mhoni Vidente volvió a leer las cartas y reveló su veredicto tras la polémica generada.

Foto: captura de pantalla del video y AFP.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
04:02 p. m.
El 8 de febrero de 2026, se jugó el Super Bowl y Bad Bunny fue el artista que realizó el show de medio tiempo.

El intérprete de 'Mónaco', 'Me porto bonito' y 'Neverita' le hizo un homenaje a Latinoamérica al utilizar sus letras y escenografía para destacar varias de sus costumbres.

¿Bad Bunny podría ir preso tras su show en el Super Bowl? Esto se reveló
Sin embargo, tras su presentación, Donald Trump arremetió contra el cantante y tildó su show de vulgar e inadecuado para los niños.

Además, varios congresistas republicanos también enviaron una carta formal para que se evalúe la posibilidad de arrestar al 'conejo malo' y multarlo por los bailes que realizó y los temas de los que hablan sus canciones.

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente leyó las cartas y predijo si Bad Bunny terminará o no en una cárcel de Estados Unidos.

¿Bad Bunny irá a la cárcel de Estados Unidos tras su presentación en el Super Bowl? Este fue el veredicto de Mhoni Vidente

En uno de sus más recientes análisis, Mhoni Vidente elogió a Bad Bunny por lo que realizó en el medio tiempo del Super Bowl y dio a entender que no terminará preso, pero que las multas sí podrían proceder.

"Bad Bunny se pulió, trató de dar un mensaje claro de unión, de fraternidad y de amor, pero a Donald Trump no le gustó, a los republicanos tampoco, y pusieron el grito en el cielo y quieren poner una demanda a los que representaron al cantante y a los coordinadores del Super Bowl", comenzó puntualizando Mhoni Vidente.

"Parece que esto ya procede. No va a llegar a mayores, pero lo quieren multar por cantar 13 minutos en español. A mí me encantaron todos los mensajes, la escenografía, pero ahora van a cuidar mucho el próximo Super Bowl para que sea completamente de la raza anglo", añadió la astróloga que vive en México.

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente sobre Bad Bunny?

En otras lecturas de sus cartas, Mhoni Vidente ha manifestado que Bad Bunny tiene que cuidarse porque le han intentado realizar varios atentados.

Asimismo, señaló que el 'conejo malo' ya se habría casado con su pareja Gabriela Berlingeri y que, incluso, próximamente sería papá de un niño.

 

 

 

