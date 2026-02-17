¡No se guardó nada! Así reaccionó la esposa de Juanda Caribe tras la polémica con Alexa Torrex en La Casa de los Famosos

En los últimos días, se desató una polémica en La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras un 'congelado' en el que ingresó Jhorman Toloza, la pareja de Alexa Torrex.

Y es que él, tras expresarle a su novia cuánto la ama y la extraña, se paró en frente de Juanda Caribe y lo señaló de haberle realizado un comentario subido de tono a la creadora de contenido.

Fue así como, apenas Juanda Caribe pudo hablar, lo acusó de calumnia, le dijo que tenía que retractarse y le pidió a la producción que se mostrara el clip del intercambio de palabras que tuvo con Alexa Torrex.

En medio de esa coyuntura, en la gala principal del 16 de febrero se reveló la grabación frente a todos los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y la mayoría coincidieron en que todo se trató de un malentendido debido al léxico y a los gestos que se utilizan en las distintas regiones del país.

Sin embargo, Alexa Torrex volvió a recalcar que se sintió incómoda y, finalmente, continuó teniendo un punto de desacuerdo con Juanda Caribe.

Además, Sheila Gandara, la esposa del artista y humorista, no se quedó callada y rompió el silencio en sus redes sociales.

Esta fue la reacción de Sheila Gandara, esposa de Juanda Caribe, tras la polémica con Alexa Torrex en La Casa de los Famosos

En un post de Instagram, Sheila Gandara compartió siete fotos de Juanda Caribe junto a ella y su hija y le brindó absoluto respaldo.

"Te admiro por tu capacidad de seguir adelante, de no rendirte, de aprender y crecer incluso en los momentos más retadores. Eso es lo que te hace grande. Eres un soñador que no se conforma. Nuestra hija y yo somos tu casa, tu raíz, tu impulso, y aquí siempre vas a encontrar paz, apoyo y amor incondicional", comenzó escribiendo.

"Eres un ser humano. Sientes, te equivocas, aprendes, evolucionas. Y eso no te resta valor, te hace real. La vida a veces sacude, pero también fortalece. Y yo creo profundamente en ti, en tu capacidad de crecer, de levantarte y de convertir cada experiencia en aprendizaje y, sobre todo, confío en el propósito que Dios tiene contigo. Conoce tu corazón, tus intenciones y tus luchas y, cuando uno camina de su mano, incluso las pruebas se transforman en bendiciones", añadió.

¿Qué dijo el 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras la polémica entre Juanda Caribe y Alexa Torrex?

Luego de que se mostró el clip de los ocurrido entre Juanda Caribe y Alexa Torrex, el 'jefe' intervino y realizó una recomendación.

Él, con el tono contundente que siempre lo ha caracterizado, les advirtió a los famosos que, en caso de tener malentendidos, deben conversarlos de inmediato para evitar que la situación se escale.