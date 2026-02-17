CANAL RCN
Tendencias

¡Mhoni Vidente rompió el silencio y le envió una contundente advertencia a Colombia!

¿Qué es lo que podría pasar, según la astróloga? ¿Cómo podría evitarse? Descubra los detalles.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
03:37 p. m.
Mhoni Vidente volvió a leer sus cartas en la mañana de este 17 de febrero de 2026 y analizó varios factores políticos.

Fue así como no solo dijo que, según sus predicciones, Cuba comenzará a hacer parte de Estados Unidos muy pronto, sino que también expresó que en Colombia se necesita mucha atención y seguridad de cara a la época electoral.

De acuerdo con la revelación de la astróloga que está radicada en México, algunas personas estarían intentando organizar atentados y, por lo tanto, es fundamental que todos los candidatos se protejan al máximo.

Esta fue la advertencia que Mhoni Vidente le envió a Colombia para las elecciones que se aproximan

Este martes, Mhoni Vidente le envió un mensaje a los candidatos presidenciales de Colombia y les explicó exactamente qué es lo que ha podido ver en sus cartas.

"Se tienen que cuidar los candidatos a la presidencia de Colombia. Se deben proteger de atentados, de balas y de gente malintencionada que viene desde el sur para poder atacarlos", comenzó expresando Mhoni Vidente.

"En Colombia tienen que ser altamente conscientes de que puede correr peligro la gente que va a ser candidata en los próximos meses. Va a ser un año cambiante, fuerte y de geopolítica total", complementó la reconocida astróloga.

¿Qué otra predicción hizo Mhoni Vidente sobre la política en Latinoamérica?

Aparte de la revelación que estuvo relacionada con las elecciones en Colombia, Mhoni Vidente aseguró que sus cartas indican que, por lo general, en la mayoría de los países de Latinoamérica volverá a gobernar la derecha.

"En los países que van a estar en elecciones este año, gracias a lo ocurrido con Donald Trump, se ve la tendencia total a la derecha y se observa que podrían tener hasta 14 puntos de diferencia", fueron las palabras exactas de la cubana.

