Melissa Gate sorprendió tras revelar que deberá presentarse ante la Fiscalía

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate continúa acaparando la atención del público y de sus seguidores. La creadora de contenido anunció que volverá a la pantalla en un nuevo reality internacional, lo que generó curiosidad y diversas reacciones en redes sociales.

¿Melissa Gate estará en un nuevo reality?

La exparticipante del exitoso formato colombiano confirmó que se unirá al reality “Alofoke” , producido en República Dominicana, el cual es considerado la competencia directa de “La Mansión de Luinny”, programa en el que actualmente participan Yina Calderón y Karina García.

Según explicó Melissa, su decisión de unirse a este proyecto se debe a que busca mayor exposición internacional y nuevas oportunidades para continuar creciendo como figura pública.

“Hablé con mi mánager y le dije 'qué tal si de pronto vamos a la mitad, no sé, hacer una visita', pero me quieren hasta la final y no sé qué pase”, expresó la influenciadora en una transmisión.

Melissa Gate revela que tiene una cita con la Fiscalía

Sin embargo, la emoción por su nuevo proyecto se vio opacada por una inesperada revelación. La creadora de contenido aseguró que tiene una cita con la Fiscalía.

Lo que pasa es que tengo una audiencia a la que me citaron en Fiscalía. No sé quién fue el pato que me citó, pero me toca presentarme como el 24. No sé si las fechas me dan, ahí les dejé el chismecito completo para que estén enteradas, dijo Melissa.

Hasta el momento, no ha revelado más detalles sobre el motivo de la citación, lo que ha generado incertidumbre entre sus fanáticos, quienes se preguntan si esta situación podría complicar su participación en el nuevo reality.