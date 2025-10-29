Melissa Gate sorprende y anuncia su participación en reconocido reality: “Soy la reina”

Tras su paso por La Casa de los Famosos 2025, donde fue una de las finalistas, Melissa Gate vuelve a ser tendencia.

La influencer y modelo colombiana confirmó que participará en la segunda temporada del popular reality La Casa de Alofoke 2, producción del empresario dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke.

De “La Casa de los Famosos” a una nueva aventura internacional

En su anuncio, la creadora de contenido sorprendió con un mensaje directo a sus seguidores.

“Bloqueada, baneada, censurada, pero confirmada para la casa de Alofoke, querida. Así que, pandilla, pónganse moscas que muy pronto estaré en República Dominicana dando lo mejor de mí… por qué soy la reina”.

Un reality que reúne a las figuras más influyentes del Caribe

La Casa de Alofoke 2 reúne a 20 personalidades de distintos países —entre artistas, comediantes e influencers— que convivirán bajo el mismo techo, con transmisiones en tiempo real a través del canal de YouTube Alofoke Radio Show.

El formato promete una competencia más intensa y atractivos premios, pues el ganador se llevará 4 millones de pesos dominicanos y una camioneta de lujo, mientras que un seguidor del reality también podrá ganar un vehículo.

En esta edición, Melissa compartirá escenario con la artista urbana Valka. Con esta participación, Gate busca consolidarse como una de las figuras digitales más influyentes de la región, demostrando —como ella misma dijo— que sigue siendo “la reina” dentro y fuera de los realities.