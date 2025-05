Melissa Gate tuvo fuerte pelea con otro participante de La Casa de los Famosos: ¿qué pasó?

La tensión en La Casa de los Famosos Colombia 2025 no cesa, sino que, por el contrario, cada vez se incrementa más.

Así quedó evidenciado los últimos días cuando Melissa Gate tuvo una fuerte pelea en la sala de la 'casa más famosa del país' y aseguró que no le interesa irse de frente contra ninguno de los otros participantes que se encuentran en la recta final.

Pero, ¿con quién fue el fuerte cruce que tuvo Melissa Gate y cuál fue la causa? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: así fue la fuerte pelea que tuvo Melissa Gate con Mateo Varela en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Durante los últimos retos de liderazgo, el 'Flaco' Solórzano quiso 'robarle' a Melissa Gate una caja que ella tenía, pero esa conducta estaba permitida en la dinámica. Sin embargo, la creadora de contenido se molestó con él y le dijo frente a frente que ella nunca haría eso.

Tras esa situación, Mateo Varela, mientras que todos los participantes se encontraban en la sala, le dijo a Melissa Gate que no había entendido su molestia, teniendo en cuenta que todos los participantes deben jugar para ganar en cada uno de los retos.

No obstante, a pesar de lo expresado por 'Peluche', Melissa Gate no cambió de opinión y aseguró que ella es así y nadie la va a cambiar en la recta final.

"Acá es donde yo voy, Meli, que no puedes generalizar porque yo te gané y tú dices que te empujé en la pelota para quedarme con el liderazgo. Pero, con ese beneficio, yo te salvé y si fuera con mala intención sencillamente no lo hubiera hecho", afirmó Mateo Varela.

"Si me van a salvar para sacármelo en cara, pues no me vuelvan a salvar mejor y déjenme ir a la placa para que mi gente allá afuera se encargue", respondió Melissa Gate.

Luego de esa respuesta, Mateo Varela le pidió a Melissa Gate que se calmara y ella manifestó que estaba dando su punto de vista, pero que, por lo general, la gente se alteraba cuando le decían de frente algo con lo que no estaba de acuerdo.

Por lo tanto, 'Peluche' respondió que también estaba dando su punto de vista, pero que él no iba a discutir con Melissa Gate y que si tenía que irse en cualquier momento, lo hacía.

¿Qué pasará esta noche en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

En la noche de este 16 de mayo de 2025, los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 tendrán que enfrentarse a una nueva nominación.

Por ahora, los habitantes de la casa que se encuentran al borde de la eliminación son Andrés Altafulla y Mateo Varela. El primero debido a que está nominado perpetuamente hasta la semifinal y el segundo porque fue el elegido por Yina Calderón.

