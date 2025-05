Yina Calderón le lanzó una nueva crítica a Melissa Gate tras su eliminación de La Casa de los Famosos

Yina Calderón, que quedó eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2025 el pasado miércoles 14 de mayo con un 9.94% de los votos, ya se reencontró con el mundo exterior.

De esa manera, como el resto de famosos que han quedado eliminados de la competencia, leyó un par de titulares del Canal RCN y dio su opinión. Fue así como conoció que una gran parte de televidentes tiene el pensamiento de que ella adoptó frases y comportamientos de Melissa Gate.

En consecuencia, una vez interactuó con un titular relacionado con ese tema, respondió y le lanzó una crítica a la creadora de contenido que aún sigue en La Casa de los Famosos Colombia 2025. ¿Cuál fue?

Yina Calderón aseguró que Melissa Gate se apagó en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Yo no sé qué le pasó a Melissa, que fue la villana más o menos un mes, mientras que peleó conmigo, y luego se fue para México y llegó siendo otra", afirmó Yina Calderón frente a las cámaras del Canal RCN.

"Ahora no hace más que arreglarse y cambiarse de look, pero no tenemos problema alguno", complementó la reconocida DJ y empresaria.

Además, en cuanto a la cuestión de que adoptó conductas de Melissa Gate, respondió que puede ser que tengan algunos movimientos comunes, pero que es normal porque vivieron juntas durante cuatro meses.

Yina Calderón también elogió a Melissa Gate tras su salida de La Casa de los Famosos Colombia 2025

Más allá de la crítica que emitió Yina Calderón contra Melissa Gate, también reconoció que la creadora de contenido ha sido fundamental para la competencia y resaltó su potencial.

Además, indicó que, desde su percepción, pueden llegar a tener una personalidad parecida y que cree que por eso fue que se terminaron entendiendo en la recta final de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Recuerde conectarse con todas las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2025 a través de la pantalla del Canal RCN y la aplicación digital que puede descargar aquí.