"Falso, no te quiero volver a ver": Melissa Gate volvió a tener fuerte cruce con quien era su mejor amigo

Melissa Gate ha tenido fuertes desacuerdos con Lucas Castaño, el hombre que era su mejor amigo, tras salir de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Según ha expresado la exparticipante de la 'casa más famosa de Colombia', el hombre que era su mejor amigo habría utilizado su celular sin permiso y tenido diferentes encontronazos con su familia.

Además, desde el punto de vista de Melissa Gate, no cumplió con su trabajo de encargarse de las redes sociales, sino que habría dicho que era su mánager, a pesar de que nunca habrían establecido ese acuerdo.

En consecuencia, durante las últimas horas, la creadora de contenido grabó un video en el que expresó que no quiere volver a saber nada de él.

Así fue el nuevo cruce que Melissa Gate tuvo con Lucas Castaño, el hombre que era su mejor amigo

El miércoles 25 de junio, Melissa Gate subió en una historia de Instagram un video en el que volvió a acusar a su ex mejor amigo de utilizar su celular sin permiso y de actuar con falsedad.

"Yo no tengo que darle explicaciones absolutamente a nadie, pero me parece que abusaste más tú que cogiste mi teléfono, hiciste cosas terribles con él y te juntaste con gente que era mi enemiga", expresó Melissa Gate.

"Tú eres un falso, tú eres un hipócrita, tú aléjate de mí. No te quiero volver a ver, no te quiero hablar y no te tengo por qué dar explicaciones, querido", afirmó también la finalista de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Qué ha expresado Lucas Castaño tras los desacuerdos con Melissa Gate?

Tras las afirmaciones de Melissa Gate, Lucas Castaño ha expresado que todo se trata de un malentendido y que realmente la está pasando mal. Además, indicó que todo lo hizo de corazón y que jamás tuvo fines lucrativos.

"A mí Melissa no me pagó por manejarle las redes sociales ni por mandarle ropa. Fui yo el que lo hice con todo el amor del mundo porque se lo prometí y el día que la llevé al aeropuerto le dije que no la iba a dejar sola", fueron las palabras exactas de Lucas Castaño.