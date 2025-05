Altafulla fue contundente y puso en duda su relación con Karina García por fuera de la Casa de los Famosos

La relación entre Karina García y Andrés Altafulla fue una de las más sonadas en la segunda temporada de la Casa de los Famosos. Ambos participantes pasaron por momentos de amor y odio por cuenta de su romance.

Ya con Karina García por fuera, muchas dudas han empezado a retumbar sobre el futuro de la relación. Si bien la modelo aseguró que esperará al cantante, este hombre aterrizó las cosas y lanzó contundente mensaje.

El regreso de los exparticipantes, Cris Pasquel y Yaya Muñoz ha traído consigo ciertas dinámicas en las que han participado los integrantes que siguen en competencia en la Casa de los Famosos.

Este martes, en medio de una dinámica donde se preguntaban cosas a los actuales participantes, Altafulla fue consultado por el futuro de su relación y allí dejó certero mensaje.

Esto dijo Altafulla sobre el futuro de su relación con Karina

En esta entrevista hecha por Pasquel, Altafulla se mostró incierto por lo que pasará por fuera de la casa de los Famosos.

"No sé, no nos conocemos por fuera. Obviamente, tenemos diferencias, aquí nos la llevamos bien, no sé si una relación, noviazgo o matrimonio, pero sé que podríamos estar bien", dijo.

Las palabras de Altafulla han retumbado en las redes sociales donde fanáticos han dado su opinión. Por un lado, muchos ven las palabras del cantante como algo normal, mientras que otros le reprocharon su actuar.

¿Qué pasará con el futuro de esta relación? Por el momento, Altafulla se encuentra entre los siete finalistas de la Casa de los Famosos.

Aunque cada semana se ha tenido que enfrentar a la placa de nominación, el cantante ha sabido ganar en las votaciones y por el momento se perfila como uno de los más fuertes.

