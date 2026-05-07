Lanzan herramienta para adaptar bares a personas con movilidad reducida en Bogotá

La vida nocturna de Bogotá busca avanzar hacia escenarios más incluyentes con el lanzamiento del Kit de Accesibilidad de Wings for Wheels, una guía gratuita diseñada para ayudar a bares, restaurantes, festivales y demás espacios de entretenimiento a implementar medidas que faciliten el acceso y la participación de personas con movilidad reducida.

La iniciativa fue desarrollada por la fundación colombiana Wings for Wheels y cuenta con el respaldo de Save the Night, la plataforma global de Jägermeister dedicada a promover una cultura nocturna más segura, sostenible e inclusiva.

El lanzamiento oficial se llevó a cabo este 3 de julio en Kinder, uno de los establecimientos de vida nocturna más grandes de Bogotá, donde además comenzará un proyecto piloto con mejoras de accesibilidad implementadas en sus instalaciones.

Una guía práctica para transformar los bares en sitios inclusivos

El Kit de Accesibilidad reúne herramientas pensadas para que los establecimientos puedan introducir cambios progresivos sin perder de vista criterios técnicos y de atención.

Entre sus contenidos se incluyen recomendaciones sobre diseño accesible, especificaciones para baños, accesos y zonas de circulación, protocolos de servicio con enfoque respetuoso, lineamientos de comunicación para promover una cultura más incluyente y listas de verificación que facilitan la implementación de las mejoras.

El documento fue concebido como una herramienta práctica de libre acceso para que cualquier establecimiento pueda adoptar medidas concretas orientadas a mejorar la experiencia de las personas con movilidad reducida.

La guía es resultado de varios meses de investigación desarrollados en Bogotá. Durante ese proceso se hicieron visitas a diferentes establecimientos, entrevistas con personas con movilidad reducida, equipos de atención, urbanistas y especialistas, además de un análisis de las principales barreras que aún persisten en los espacios de entretenimiento nocturno.

El proyecto de bares inclusivos es respaldado por una iniciativa internacional

El desarrollo del Kit de Accesibilidad fue posible luego de que Wings for Wheels fuera seleccionado en 2024 como uno de los proyectos ganadores del Save the Night Fund de Jägermeister, una plataforma internacional creada para apoyar iniciativas que promuevan transformaciones positivas dentro de la vida nocturna.

Desde su creación, el fondo ha respaldado proyectos enfocados en fortalecer la seguridad, la sostenibilidad y la inclusión en diferentes ciudades del mundo.

Para Juan Roa, fundador de Wings for Wheels, la guía representa el inicio de un cambio más amplio dentro de la industria del entretenimiento.

Según explicó, la accesibilidad no debe entenderse como un favor hacia una población específica, sino como un derecho que además representa una oportunidad para que los establecimientos amplíen su alcance al recibir a una comunidad que durante años ha enfrentado dificultades para participar plenamente de estos espacios.

Roa señaló que el propósito inmediato es lograr que más establecimientos implementen acciones concretas y que, a largo plazo, la guía sirva como referencia para el diseño, construcción y remodelación de nuevos espacios, no solo en Bogotá, sino también en otras ciudades.