Karol G preocupó a sus seguidores con una foto llorando: ¿Qué pasó?

Karol G sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía llorando en Instagram. La cantante colombiana aclaró que sus lágrimas no obedecen a una ruptura sentimental, sino a un momento de profunda emoción y gratitud antes del inicio de su esperado 'Tropicoqueta Tour'.

Una publicación de Karol G encendió las alarmas entre sus millones de seguidores. La artista apareció llorando en una fotografía compartida en sus historias de Instagram, lo que desató toda clase de reacciones y especulaciones en redes sociales, donde algunos incluso relacionaron la imagen con rumores sobre su vida sentimental.

Sin embargo, fue la propia cantante quien decidió explicar lo que realmente estaba ocurriendo y despejar cualquier duda. A través de un emotivo mensaje, la intérprete aseguró que atraviesa un momento de reflexión personal en el que las lágrimas son consecuencia de la felicidad y de todo el camino recorrido hasta llegar a esta nueva etapa de su carrera.

¿Por qué Karol G apareció llorando en Instagram?

Después de compartir la imagen, Karol G publicó un mensaje en el que contó que acababa de aterrizar de un vuelo durante el cual no pudo contener el llanto.

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La artista explicó que durante mucho tiempo aprendió a vivir tanto sus alegrías como sus dificultades en silencio, pero esta vez sintió la necesidad de abrir su corazón con quienes la han acompañado durante su carrera.

Acabo de aterrizar de un vuelo en el que lloré lo que no está escrito. Hace mucho tiempo dejé de compartir muchas cosas que aprendí a sufrir y a disfrutar en silencio, pero hoy sí lo quiero publicar, escribió la cantante.

Lejos de transmitir tristeza, Karol G aseguró que vive un momento de paz, felicidad y agradecimiento por todo lo que ha construido.

¿Qué dijo Karol G sobre el 'Tropicoqueta Tour'?

En su mensaje, la cantante también hizo referencia al inicio de su nueva gira mundial, el 'Tropicoqueta Tour', un proyecto que representa uno de los retos más importantes de su carrera.

Karol G confesó que siente un "nudo en la garganta" al pensar en el reencuentro con sus seguidores y agradeció el respaldo que ha recibido durante los últimos años.

Hoy después de mucho tiempo, muchas cosas tuvieron sentido en mi cabeza y en mi corazón. Hoy siento felicidad y mucha paz. No puedo esperar para celebrar juntos el tour, son muchas cosas bonitas. Quiero agradecerles por su apoyo, los amo y gracias por su cariño. Siento un nudo en la garganta. Hay lágrimas que nacen de la tristeza y otras en las que ves que todo valió la pena, mencionó.

Además, dejó una frase que rápidamente se viralizó entre sus fanáticos: aseguró que existen lágrimas que nacen del dolor, pero también otras que aparecen cuando una persona entiende que todo el esfuerzo realizado finalmente valió la pena.

La publicación generó una ola de comentarios en redes sociales. Aunque inicialmente muchos pensaron que la cantante atravesaba un momento difícil en el plano sentimental, sus palabras cambiaron el panorama.

Miles de seguidores le enviaron mensajes de cariño, destacando que verla emocionada por el inicio de una nueva etapa artística demuestra el significado que tiene este tour para ella.

Con el 'Tropicoqueta Tour' a punto de comenzar, Karol G afronta uno de los momentos más importantes de su trayectoria y sus fanáticos esperan acompañarla en cada una de las presentaciones.