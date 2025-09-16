CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente alertó un nuevo atentado a famoso cantante: "será bajando del escenario"

Mhoni Vidente advirtió de un nuevo asesinato en el mundo de la música. Su predicción ya se había cumplido.

Foto: YouTube Mhoni Vidente

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
03:54 p. m.
La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a alertar por posible asesinato de famoso cantante del género regional mexicano, un vaticinio que ha encendido las alarmas en la industria musical y entre sus seguidores.

Esta nueva predicción llega tras un antecedente que muchos consideran escalofriante: su presunta advertencia sobre la muerte de Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño, ocurrida el pasado mes de agosto en Zapopan, Jalisco.

La exactitud de aquel pronóstico dio un peso particular a esta nueva declaración, generando inquietud en el gremio artístico.

Mhoni Vidente predijo nueva muerte de famoso cantante

Según la vidente, la nueva víctima sería un joven artista de entre 25 y 31 años, quien podría ser atacado de forma violenta en un evento público.

De acuerdo con sus visiones, el atentado podría ocurrir "en el escenario o bajando del escenario", lo que sugiere un ataque durante un concierto o justo después de una presentación.

Estos comentarios han provocado una ola de especulaciones y preocupación en las redes sociales, con fanáticos intentando descifrar la identidad del cantante al que se refiere.

La advertencia de Mhoni Vidente hacia artista mexicano

La vidente no solo ofreció detalles sobre la forma del ataque, sino que también señaló posibles lugares.

De acuerdo con ella, el trágico evento podría tener lugar en los estados de Chihuahua o Nuevo León, ambos bastiones de la música regional mexicana y plazas clave para los conciertos masivos.

El pronóstico de Mhoni Vidente volvió a alertar por posible asesinato de famoso cantante y se suma a la larga lista de predicciones que la han catapultado a la fama en Latinoamérica, aunque sus vaticinios siempre dividen a la opinión pública entre quienes creen en sus poderes y quienes los ven como simples coincidencias.

Aun así, la sombra de la violencia ha rondado al regional mexicano en los últimos años, con varios artistas sufriendo amenazas, agresiones y atentados en diferentes partes del país.

La repetición de estos eventos trágicos alimenta la preocupación y hace que las advertencias de figuras como Mhoni Vidente sean tomadas con más seriedad.

Aunque sin un nombre concreto, el nuevo anuncio puso en alerta a la comunidad de la música regional.

