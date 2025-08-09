Mhoni Vidente predijo el fin del régimen de Maduro gracias a Donald Trump: ¿Qué pasará con Venezuela?

En el polémico mundo de las profecías, Mhoni Vidente lanzó una de las predicciones más audaces y comentadas en los últimos tiempos, vinculando el destino de Venezuela a la figura del líder político de Estados Unidos, Donald Trump.

En una reciente transmisión, la famosa pitonisa reveló que Donald Trump marcará el fin para el gobierno de Nicolás Maduro. La revelación, asegura que el presidente estadounidense doblegará a los regímenes que no se alinean a sus políticas.

Mhoni Vidente y su predicción sobre Donald Trump y Nicolás Maduro

Según las cartas del tarot de la vidente, el destino de Venezuela ya está escrito, y la transición en el poder es inminente.

El presagio indica que el venezolano tiene los días contados. La predicción de Mhoni Vidente afirma que Trump tomará "acciones fuertes" para demostrar que puede manejar y doblegar a este tipo de líderes, un movimiento que, según su visión, se manifestará con el caso venezolano.

Es el mes de la terminación total. También es el mes del inicio, de la nueva era, de la esperanza para el ser humano. Las cartas que estarán dominando serán el ahorcado y la del emperador, empezando los movimientos más fuertes en geopolítica.

Esperanza y cambios en Venezuela, según Mhoni Vidente

La profecía no se detiene en el fin del mandato de Maduro. Mhoni Vidente mencionó que el país sudamericano entrará en una nueva etapa con un presidente legítimamente electo.

La visión de la vidente apunta a que Edmundo González será la persona que asuma el poder inicialmente, para luego dar paso a la presidencia de María Corina Machado.

De acuerdo con esta visión, el país no solo recuperará la estabilidad económica en menos de tres años, sino que también experimentará un regreso masivo de los venezolanos que emigraron a diferentes partes del mundo.

La entrada de miles de millones de dólares en capital extranjero y el retorno de sus ciudadanos, en especial de las comunidades de Miami y Europa, convertirán a Venezuela en un país más próspero y fuerte.

Gente de Miami, Europa, regresará a su país para hacerlo más fuerte que nunca y así crecer

Con esto, la vidente ha dejado claro que el mes de septiembre será un mes de "terminación total" y el comienzo de "una nueva era de esperanza para la humanidad", lo que sugiere un cambio inminente en el panorama geopolítico global.

Del mismo modo resaltó: