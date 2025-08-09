CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente predijo el fin del régimen de Maduro gracias a Donald Trump: ¿Qué pasará con Venezuela?

Mhoni Vidente predijo que Donald Trump pondrá en jaque a Nicolás Maduro. ¿Qué pasará con Venezuela?

Mhoni Vidente predicción sobre Maduro y Donald Trump
Fotos: IG Mhoni Vidente y AFP

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
09:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el polémico mundo de las profecías, Mhoni Vidente lanzó una de las predicciones más audaces y comentadas en los últimos tiempos, vinculando el destino de Venezuela a la figura del líder político de Estados Unidos, Donald Trump.

Donald Trump nombró a Bogotá como ejemplo de inseguridad en el mundo: Washington se salió de control
RELACIONADO

Donald Trump nombró a Bogotá como ejemplo de inseguridad en el mundo: Washington se salió de control

En una reciente transmisión, la famosa pitonisa reveló que Donald Trump marcará el fin para el gobierno de Nicolás Maduro. La revelación, asegura que el presidente estadounidense doblegará a los regímenes que no se alinean a sus políticas.

Mhoni Vidente y su predicción sobre Donald Trump y Nicolás Maduro

Según las cartas del tarot de la vidente, el destino de Venezuela ya está escrito, y la transición en el poder es inminente.

El presagio indica que el venezolano tiene los días contados. La predicción de Mhoni Vidente afirma que Trump tomará "acciones fuertes" para demostrar que puede manejar y doblegar a este tipo de líderes, un movimiento que, según su visión, se manifestará con el caso venezolano.

Es el mes de la terminación total. También es el mes del inicio, de la nueva era, de la esperanza para el ser humano. Las cartas que estarán dominando serán el ahorcado y la del emperador, empezando los movimientos más fuertes en geopolítica.

Esperanza y cambios en Venezuela, según Mhoni Vidente

La profecía no se detiene en el fin del mandato de Maduro. Mhoni Vidente mencionó que el país sudamericano entrará en una nueva etapa con un presidente legítimamente electo.

Nicolás Maduro ordenó reforzar la frontera entre Colombia y Venezuela con 25.000 oficiales
RELACIONADO

Nicolás Maduro ordenó reforzar la frontera entre Colombia y Venezuela con 25.000 oficiales

La visión de la vidente apunta a que Edmundo González será la persona que asuma el poder inicialmente, para luego dar paso a la presidencia de María Corina Machado.

De acuerdo con esta visión, el país no solo recuperará la estabilidad económica en menos de tres años, sino que también experimentará un regreso masivo de los venezolanos que emigraron a diferentes partes del mundo.

La entrada de miles de millones de dólares en capital extranjero y el retorno de sus ciudadanos, en especial de las comunidades de Miami y Europa, convertirán a Venezuela en un país más próspero y fuerte.

Gente de Miami, Europa, regresará a su país para hacerlo más fuerte que nunca y así crecer

Con esto, la vidente ha dejado claro que el mes de septiembre será un mes de "terminación total" y el comienzo de "una nueva era de esperanza para la humanidad", lo que sugiere un cambio inminente en el panorama geopolítico global.

Una bebé de dos años y su familia fueron secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro
RELACIONADO

Una bebé de dos años y su familia fueron secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro

Del mismo modo resaltó:

Donald Trump terminará los cuatro años de su poder, no se va a morir. Está planificando qué más hacer, pues todavía tiene tiempo. Ha hecho de todo, así que quiere manejarlo con tiempo y realizar acciones fuertes para dominar, afirmó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

Ryan Castro sorprende al llegar a la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

Conciertos

J Balvin brilla en los premios VMAs con su show: rindió homenaje a Ricky Martin

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 8 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Selección Colombia

Néstor Lorenzo y su molestia antes de enfrentar a Venezuela: “Esa gente le hace mal al fútbol colombiano”

Néstor Lorenzo se mostró molesto en rueda de prensa previo al partido contra Venezuela y lanzó una dura crítica al entorno del fútbol colombiano.

Bogotá

VIDEO | Policías ayudaron a mujer que estaba dando a luz en plena vía pública en Bogotá

Luego de recibir la atención de los uniformados, la mujer y el menor fueron trasladados a un centro asistencial cercano para recibir atención médica profesional.

Dólar

El dólar sigue cayendo en Colombia y se acerca a mínimos del 2025: así se cotiza este 8 de septiembre

Estados Unidos

Él es el hombre que acabó con la vida de un niño que jugaba "tin tin corre corre"

Enfermedades

¿Sabía que siete de cada diez mujeres sufren problemas sexuales por cambios hormonales?