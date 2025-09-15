Mhoni Vidente lanzó una escalofriante predicción para Latinoamérica: "Hay que encomendarnos a Dios"

La popular astróloga y vidente Mhoni Vidente, reconocida por la sorprendente exactitud de sus visiones, volvió a acaparar la atención con un nuevo y sombrío pronóstico que pone en alerta a toda la región.

Con una escalofriante predicción para Latinoamérica, y una particular advertencia para México, la pitonisa cubana desveló un futuro cercano marcado por catástrofes y fenómenos naturales de gran escala.

Sus palabras, divulgadas a través de diversos medios y plataformas digitales, anticipan un segundo semestre del año 2025 lleno de pruebas y desafíos.

Mhoni Vidente y su predicción en Latinoamérica

Mhoni compartió sus percepciones sobre un inminente "hecho crudo" y una serie de tragedias que podrían azotar a varios países del continente durante el mes de septiembre.

Sus visiones delinean un escenario complejo, advirtiendo sobre la ocurrencia de sismos de considerable magnitud, desastres naturales de gran impacto y un notable "caos climático" que afectaría a múltiples naciones.

Estas premoniciones, viniendo de una figura con un historial de aciertos notables, han generado una profunda inquietud entre sus seguidores y el público en general.

México y el Caribe bajo la lupa de la predicción de Mhoni Vidente

En una de sus recientes intervenciones en el programa Unicable, la vidente enfocó sus pronósticos directamente en México y la zona del Caribe.

Para estas regiones, Mhoni vaticina la posible llegada de huracanes de gran intensidad, un fenómeno que se sumaría a la ya presente amenaza de movimientos telúricos.

Visualizo una tragedia muy fuerte en lugares como Jalisco o Sinaloa, incluso la caída de un avión con personas a bordo. Es un momento para encomendarnos a Dios y a la Virgen de Guadalupe expresó la cubana, en un fragmento de video ampliamente difundido.

Cabe destacar que, previamente a este anuncio, Mhoni ya había anticipado un "cataclismo" relacionado con el agua, una profecía que pareció confirmarse el 30 de julio con los tsunamis generados por un terremoto de magnitud 8.8 en Rusia.

Respecto a México, la astróloga no dudó en precisar fechas y localizaciones para futuros sismos:

"Definitivamente temblará. Los epicentros se ubicarán en Oaxaca o Michoacán, con magnitudes entre 6.6 y 7.1"