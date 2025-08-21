CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente sorprendió con la predicción de la muerte de famoso cantante

La nueva predicción de Mhoni Vidente: la astróloga había revelado la muerte de un cantante que fue asesinado.

Mhoni Vidente predijo la muerte de famoso cantante mexicano
Foto: YouTube Mhoni Vidente

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
03:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva y escalofriante predicción de la reconocida astróloga Mhoni Vidente sacudió al mundo.

Con una trayectoria marcada por vaticinios que a menudo se han hecho realidad, la vidente mexicana volvió a sorprender a sus seguidores al anunciar el trágico final de un artista que, semanas después, se cumplió de manera contundente.

Mhoni Vidente predice la captura de Nicolás Maduro: ¿Quién lo entregará a EE.UU?
RELACIONADO

Mhoni Vidente predice la captura de Nicolás Maduro: ¿Quién lo entregará a EE.UU?

La noticia del asesinato de un famoso vocalista de música regional mexicana revivió las palabras de la psíquica, quien había advertido sobre un inminente suceso fatal.

Este nuevo acierto refuerza su reputación en el ámbito de las profecías y ha generado un intenso debate en el mundo digital.

Contundente afirmación de Mhoni Vidente acerca de la muerte de cantante mexicano

En un video que circula en redes sociales, Mhoni Vidente había alertado a sus seguidores sobre una muerte inminente en el mundo de la música.

Sin dar nombres específicos, la astróloga describió a un artista mexicano, joven, de entre 27 y 30 años, que sería víctima de un "atentado" que "marcaría la historia de una agrupación".

El vaticinio, que en su momento pareció genérico, tomó un escalofriante matiz de realidad cuando la prensa mexicana reportó el trágico asesinato de Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño.

La preocupante predicción de Mhoni Vidente para el 13 y 21 de agosto: ¿Qué pasará?
RELACIONADO

La preocupante predicción de Mhoni Vidente para el 13 y 21 de agosto: ¿Qué pasará?

El músico fue baleado en la localidad de Zapopan, un crimen que, por sus características, resonó con las advertencias de la vidente.

El misterio detrás de las predicciones de Mhoni Vidente

La capacidad de la vidente para prever eventos de esta magnitud dejó a sus seguidores y a la opinión pública divididos entre la fascinación y el asombro.

Mientras algunos celebran su acierto y la consideran una guía espiritual, otros se mantienen escépticos y lo atribuyen a la casualidad.

La escalofriante predicción de Mhoni Vidente sobre tsunami en Rusia se cumplió: esto había advertido
RELACIONADO

La escalofriante predicción de Mhoni Vidente sobre tsunami en Rusia se cumplió: esto había advertido

No obstante, la viralización de su video ha desatado un sinfín de comentarios que reafirman su poder profético en el mundo de la astrología.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

¿Valentina Taguado estará en nuevo programa de radio? Esto dijo la participante de MasterChef

Rigoberto Urán

Rigoberto Urán se hizo un procedimiento estético en el rostro: ¿tuvo algún cambio?

La casa de los famosos

"Que tenga cuidado": Karina García volvió a recibir una advertencia que la tiene en alerta

Otras Noticias

Cali

Atentado con explosivos en Cali: se habla de al menos 5 muertos y varios heridos

Una fuerte explosión se registró en la tarde de este 21 de agosto sobre la carrera 8, en Cali. Autoridades atienden la emergencia.

Alimentos

Limitar ciertos carbohidratos podría mejorar el control del azúcar y reducir los síntomas digestivos

Una investigación sugiere una novedosa dieta conocida por aliviar síntomas del síndrome del intestino irritable.

Millonarios

Carlos Antonio Vélez criticó la dirigencia de Millonarios y analizó la crisis del 'embajador'

China

Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 21 de agosto de 2025