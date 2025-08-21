Mhoni Vidente sorprendió con la predicción de la muerte de famoso cantante

Una nueva y escalofriante predicción de la reconocida astróloga Mhoni Vidente sacudió al mundo.

Con una trayectoria marcada por vaticinios que a menudo se han hecho realidad, la vidente mexicana volvió a sorprender a sus seguidores al anunciar el trágico final de un artista que, semanas después, se cumplió de manera contundente.

La noticia del asesinato de un famoso vocalista de música regional mexicana revivió las palabras de la psíquica, quien había advertido sobre un inminente suceso fatal.

Este nuevo acierto refuerza su reputación en el ámbito de las profecías y ha generado un intenso debate en el mundo digital.

Contundente afirmación de Mhoni Vidente acerca de la muerte de cantante mexicano

En un video que circula en redes sociales, Mhoni Vidente había alertado a sus seguidores sobre una muerte inminente en el mundo de la música.

Sin dar nombres específicos, la astróloga describió a un artista mexicano, joven, de entre 27 y 30 años, que sería víctima de un "atentado" que "marcaría la historia de una agrupación".

El vaticinio, que en su momento pareció genérico, tomó un escalofriante matiz de realidad cuando la prensa mexicana reportó el trágico asesinato de Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño.

El músico fue baleado en la localidad de Zapopan, un crimen que, por sus características, resonó con las advertencias de la vidente.

El misterio detrás de las predicciones de Mhoni Vidente

La capacidad de la vidente para prever eventos de esta magnitud dejó a sus seguidores y a la opinión pública divididos entre la fascinación y el asombro.

Mientras algunos celebran su acierto y la consideran una guía espiritual, otros se mantienen escépticos y lo atribuyen a la casualidad.

No obstante, la viralización de su video ha desatado un sinfín de comentarios que reafirman su poder profético en el mundo de la astrología.