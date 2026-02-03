VIDEO | Paso a paso: así funcionan las zonas de taxis seguros en Bogotá

En medio de los casos de “paseo millonario” registrados en entornos de rumba, la Alcaldía de Bogotá puso en marcha zonas de taxis seguros en puntos estratégicos de la ciudad.

La medida busca ofrecer garantías a los ciudadanos que requieren transporte en horarios considerados de mayor riesgo, especialmente en la noche y la madrugada.

La estrategia se concentra en sectores donde se han presentado estos hechos, como Chapinero Central y las inmediaciones del parque Simón Bolívar.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó el alcance del mecanismo:

Lo que estamos garantizando es que en la zona segura el taxi que entra es un taxi que cumple todos los requisitos, que tomamos el registro tanto de la persona que toma el taxi como del taxista y del vehículo y de esa forma blindamos el proceso para que no haya riesgo.

Paso a paso: así funcionan las zonas de taxis seguros en Bogotá

El procedimiento en la zona segura de taxis sigue una serie de pasos definidos.

Se identifica al ciudadano que necesita apoyo para solicitar transporte.

Un gestor lo acompaña físicamente hasta el punto habilitado como zona segura.

En el lugar se realiza el registro de los datos de la persona que solicita el servicio.

De manera inmediata, los Gestores del Orden envían el número de placa del taxi al C4 Bogotá. Esta información es compartida con el Centro de Gestión de Tránsito (CGT) de la Secretaría de Movilidad, donde se verifica que el vehículo tenga toda la documentación exigida y esté autorizado para prestar el servicio.

Si no se reporta ninguna novedad en esa consulta, solicitan al conductor un registro biométrico para confirmar plenamente su identidad. Con eso se valida que el conductor sea el mismo que figura en los registros oficiales.

Solo después de superar todas estas verificaciones se autoriza al usuario a abordar el vehículo. Además, se deja consignado el destino al que se dirige la persona, con el fin de contar con un registro claro del trayecto.

La administración distrital sostuvo que este control en tiempo real busca blindar el momento en que el ciudadano toma el taxi, considerado uno de los puntos más vulnerables frente al “paseo millonario”.