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María Rocío Cortés es la nueva superintendente de Industria y Comercio en el gobierno de De la Espriella

La funcionaria cuenta con más de 24 años de experiencia en el servicio público y una sólida trayectoria en la administración de justicia.

Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
12:07 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella nombró a María Rocío Cortés Vargas como nueva superintendente de Industria y Comercio, en el marco de la estrategia nacional para fortalecer las instituciones y promover mercados más eficientes.

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La funcionaria cuenta con más de 24 años de experiencia en el servicio público y una sólida trayectoria en la administración de justicia, el Ministerio Público y entidades territoriales.

Trayectoria en el sector público

Cortés Vargas es abogada, especialista en Derecho Público y en Ciencias Penales y Criminológicas. Su carrera se ha desarrollado principalmente en la Fiscalía General de la Nación, donde fue fiscal ante Tribunal Superior y directora seccional de Fiscalías.

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También ejerció como procuradora judicial en materia penal en la Procuraduría General de la Nación y como magistrada auxiliar en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además, ha ocupado cargos en la administración pública territorial en Cartagena y Bolívar.

Fortalecimiento institucional y protección al consumidor

La llegada de Cortés Vargas a la Superintendencia de Industria y Comercio se articula con la agenda del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por Mauricio Gómez Amín, que busca consolidar instituciones más eficientes y promover condiciones favorables para la actividad empresarial.

La SIC cumple un papel estratégico en la economía colombiana, al proteger los derechos de los consumidores, garantizar la libre competencia y vigilar el funcionamiento de los mercados.

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