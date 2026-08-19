María Rocío Cortés es la nueva superintendente de Industria y Comercio en el gobierno de De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella nombró a María Rocío Cortés Vargas como nueva superintendente de Industria y Comercio, en el marco de la estrategia nacional para fortalecer las instituciones y promover mercados más eficientes.

La funcionaria cuenta con más de 24 años de experiencia en el servicio público y una sólida trayectoria en la administración de justicia, el Ministerio Público y entidades territoriales.

Trayectoria en el sector público

Cortés Vargas es abogada, especialista en Derecho Público y en Ciencias Penales y Criminológicas. Su carrera se ha desarrollado principalmente en la Fiscalía General de la Nación, donde fue fiscal ante Tribunal Superior y directora seccional de Fiscalías.

También ejerció como procuradora judicial en materia penal en la Procuraduría General de la Nación y como magistrada auxiliar en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además, ha ocupado cargos en la administración pública territorial en Cartagena y Bolívar.

Fortalecimiento institucional y protección al consumidor

La llegada de Cortés Vargas a la Superintendencia de Industria y Comercio se articula con la agenda del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por Mauricio Gómez Amín, que busca consolidar instituciones más eficientes y promover condiciones favorables para la actividad empresarial.

La SIC cumple un papel estratégico en la economía colombiana, al proteger los derechos de los consumidores, garantizar la libre competencia y vigilar el funcionamiento de los mercados.