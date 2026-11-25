Luego de que se llevaron a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos y Donald Trump no resultó favorecido, Mhoni Vidente volvió a leer sus cartas.

De acuerdo con la astróloga, el presidente estadounidense tiene claro que perderá un poco de poder, pero ha pensado en algunos planes para ganar aprobación.

Uno de ellos sería lograr la captura de Diosdado Cabello, que fue la mano derecha de Nicolás Maduro, para que comience a presentarse un cambio notable en Venezuela.

Pero, adicionalmente, se iría de frente contra un presidente. ¿De quién se trataría? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Donald Trump lograría sacar a Miguel Díaz-Canel de Cuba, según Mhoni Vidente

Las cartas le revelaron a Mhoni Vidente que, luego de la victoria de los demócratas en las elecciones intermedias de Estados Unidos, Donald Trump pondría 'en jaque' a Cuba.

"Va a acorralar a Cuba en todos los momentos críticos para sacar a Díaz-Canel y a los Castro de esa isla", señaló la vidente.

"Además, tendría a México en la mira y, por eso, ahora más que nunca, es importante que la presidente lleve a cabo negociaciones", puntualizó también la astróloga de origen cubano.

¿Qué otras predicciones políticas ha realizado Mhoni Vidente en el último tiempo?

En sus análisis más recientes, Mhoni Vidente ha planteado que Pedro Sánchez tendría los días contados siendo el presidente de España y que, luego de la jornada electoral del 29 de noviembre de 2026, todo comenzaría a alinearse para que la 'derecha' llegue al poder en ese país europeo.

Por otra parte, la famosa astróloga ha expresado que Donald Trump no aprueba a Lula da Silva como presidente de Brasil y que, por ende, también buscaría las maneras de desequilibrarlo para que en ese país sudamericano vuelva a haber elecciones en 2027.