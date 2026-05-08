"Vienen cambios importantes": sorprendente predicción de Mhoni Vidente

En los últimos días, los internautas le preguntaron a Mhoni Vidente por lo que podría pasar a futuro y la astróloga tomó la decisión de analizar sus cartas.

Durante su más reciente lectura, la vidente aseguró que Elon Musk sería el hombre más poderoso para configurar las inteligencias artificiales y que podría ser posible que los robots reemplacen los trabajos de los seres humanos en un lapso de cinco años.

Además, Mhoni Vidente indicó que podría haber un cambio llamativo en el Vaticano. ¿Qué fue lo que señaló exactamente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esto fue lo que dijo Mhoni Vidente sobre el Vaticano y el Papa

Según las palabras de Mhoni Vidente, al Papa León XIV comenzaría a rodearlo un nuevo círculo de personas.

"Vienen cambios importantes en el Vaticano y en la gente que rodea al Papa León XIV. Además, se visualiza que el próximo Papa será italiano, o saldrá de Filipinas o Asia", dijo la astróloga.

"Así que ya están golpeteando completamente los cambios en la 'región de los siete montes', que es Roma", complementó Mhoni Vidente en su lectura de cartas.

¿Qué les recomendó Mhoni Vidente a sus seguidores?

Mhoni Vidente expresó que se avecinan cambios notables y que, por ende, es fundamental que las personas se mantengan pendientes de su bienestar.

"Se están viendo ya los cambios, se están sintiendo en todos lados y en todas partes. Nada más les puedo recomendar que se preparen y crean más en Dios porque todo tiene un principio y un final", indicó.

"Pero el chiste del final es acabar bien, de lo mejor, y saber que tenemos consciencia humana y que estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu", también precisó la astróloga de origen cubano que ha ganado fama por acertar con antelación varios eventos climáticos y políticos.