Casa Morat llega a Bogotá: así podrá vivir la experiencia inmersiva de la banda musical

Bogotá no solo será la sede de los seis conciertos históricos de Morat en el Movistar Arena. Durante varios días de agosto, la capital también albergará una experiencia inmersiva creada para que los seguidores de la agrupación conozcan de cerca el universo creativo de la banda.

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Se trata de Casa Morat, un espacio que abrirá sus puertas del 14 al 23 de agosto en Chapinero (Cra 10a # 70 - 24) y que promete convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para los fanáticos.

La iniciativa busca que el público viva la música más allá del escenario. En lugar de limitarse al concierto, los asistentes podrán recorrer diferentes ambientes inspirados en la trayectoria del grupo, conocer algunos de los elementos que marcaron su historia y sumergirse en una experiencia que mezcla recuerdos, creatividad y entretenimiento.

Casa Morat: una experiencia para descubrir el universo de la banda

Casa Morat fue diseñada como un recorrido inmersivo que permitirá a los visitantes explorar distintas salas temáticas inspiradas en la esencia del grupo bogotano. Según los organizadores, cada espacio ofrecerá experiencias sensoriales que conectan con las canciones, la historia y la identidad de la banda.

Además, el recorrido contará con la participación de marcas como Adidas, Jack Daniel's, Aruma, Volvo, GEF, JetSMART y Coca-Cola, que harán parte de la propuesta interactiva para complementar la experiencia de los asistentes.

La idea es que los seguidores puedan construir nuevos recuerdos antes de asistir a alguno de los seis conciertos programados en el Movistar Arena, convirtiendo la visita en una extensión del espectáculo musical.

Morat y Breakfast Live apuestan por una nueva forma de vivir la música

La experiencia es presentada junto a Breakfast Live, promotora colombiana creada en 2024 que ha participado en la organización de eventos de gran formato con artistas nacionales e internacionales como System of a Down, Camilo, Carín León y Los Tigres del Norte, además de festivales como Ritvales, Tomorrowland presents CORE, La Solar y el Festival de la Leyenda Vallenata.

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Con Casa Morat, la banda busca demostrar que sus presentaciones en Bogotá van más allá de un concierto. "La historia, la cultura, la ciudad y los recuerdos" hacen parte de una propuesta que pretende fortalecer el vínculo con sus seguidores y convertir a Bogotá en el escenario más grande de Morat durante agosto.