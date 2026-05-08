Corte Constitucional da ultimátum al gobierno para que garantice acceso al agua potable a niños wayuu

La deuda del Estado con los niños wayuu está lejos de terminar. Según datos, ocho de cada 10 menores no tienen acceso al mínimo de agua potable, lo que se traduce en al menos 327.500 los afectados.

Las alarmantes cifras del departamento recalcan que apenas uno de cada cinco niños tiene acceso a los 20 litros de agua diarios fijados como mínimos.

En este marco, la Corte Constitucional dio un ultimátum de tres meses al Gobierno Nacional para que garantice que al menos el 66% de los niños indígenas del departamento de La Guajira podrán acceder al derecho fundamental de tener agua potable.

Asimismo, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se investiguen los reiterados incumplimientos del Ministerio de Vivienda en relación con las obras en el departamento.

Según los magistrados, “la mera entrega de obras de infraestructura no equivale a la garantía efectiva del derecho al agua, pues sin vigilancia institucional periódica, socialización de resultados, ni asignación clara de responsables, las comunidades wayuu continúan expuestas al consumo de agua de calidad incierta”.

¿Cuántos niños wayuu están sin agua potable?

La Corte también encontró que el Estado no sabe con certeza cuántos son los niños wayuu que debe proteger, debido a la caracterización incompleta en zonas de Manaure, Uribia y Maicao.

Para esto, la Corte reiteró una medida provisional que busca responder inmediatamente al déficit que tiene en riesgo a la infancia wayuu, para asegurar alivios temporales mientras se encuentran soluciones permanentes.

El presidente de la Corte, el magistrado Carlos Camargo, mencionó en que el Ministerio de Vivienda pidió que se redujera el estándar mínimo de consumo de agua a 5.3 litros diarios por persona, solicitud que fue negada por la sala.

Además, señaló que aunque el estándar esta actualmente en 20 litros, se espera un avance progresivo a los 50 litros por habitante al día.

La compulsa de copias a la Fiscalía y la Procuraduría busca que se investiguen los reiterados incumplimientos por parte del Estado.

Ahora, el gobierno tendrá tres meses para demostrar que al menos el 66% de los niños wayuu identificados reciben agua potable en condiciones dignas.

El desfalco en la UNGRD y los carrotanques para La Guajira

Sin embargo, un dato que no hace parte del expediente, pero que pesa en este caso, es que mientras la Corte exigía agua para la niñes indígena, los recursos para 40 carrotanques terminaron en uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años.

RELACIONADO Vecinos les cerraron la única forma de recibir comida y medicinas a una pareja de viejitos en Bucaramanga

Se estima que con esos 40 carrotanques, al menos 327.000 niños se habrían beneficiado en La Guajira.

Dicho desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sigue en el centro de la polémica. Olmedo López, Sneyder Pinilla y Carlos Ramón González son probablemente los nombres más importantes en las investigaciones, pues son relacionados como los cerebros del desfalco.

De otro lado, los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco también han sido acusados por este hecho.

Los nombres de Sandra Ortiz, César Manrique, y congresistas como Andrés Calle, David Name, Martha Peralta y Wadith Manzur también han sonado en las pesquisas por este entramado.