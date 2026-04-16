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"Tenemos que cuidarnos mucho": hubo alarmante predicción de Mhoni Vidente

¿Qué podría pasar en los próximos meses? Esto dijo la vidente.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
06:11 p. m.
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Mhoni Vidente, que se ha posicionado como una de las astrólogas con mayor credibilidad a nivel mundial, volvió a realizar un nuevo análisis en los últimos días.

En esta ocasión, la vidente radicada en México, pero de origen cubano, se concentró en los factores climáticos y advirtió que es fundamental que la población se cuide.

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¿Qué es lo que podría pasar? Descubra aquí en Noticias RCN la predicción exacta de Mhoni Vidente.

Esta fue la alarmante predicción que realizó Mhoni Vidente para los próximos días

Tras leer sus cartas, Mhoni Vidente indicó que muy pronto podrían presentarse huracanes realmente fuertes.

"Vienen tres huracanes muy fuertes. Uno será en agosto, otro en septiembre y otro en octubre. Antes fueron en el Pacífico y ahora es en el Atlántico", comenzó puntualizando la astróloga.

"Hay que cuidarnos mucho. Vienen categorías 4, 5 o 6 y, especialmente, el que veo en septiembre va a ser fuertísimo y va a arrastrar completamente los árboles en Cancún, Yucatán y Texas. Hay que cuidarnos mucho de estos huracanes porque estos efectos del cambio climático son muy fuertes", agregó Mhoni Vidente.

Las declaraciones exactas de Mhoni Vidente se pueden escuchar aquí:

¿Qué han dicho las videntes sobre los eventos climáticos en Colombia?

Aparte de Mhoni, Alexandra Vidente, otra de las astrólogas que es muy reconocida en las redes sociales, también ha analizado los factores climáticos.

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En consecuencia, tras leer sus cartas, ha hecho énfasis en que los ciudadanos colombianos tienen que tomar precauciones porque podrían presentarse múltiples sismos y deslizamientos de tierra.

Además, Alexandra Vidente Mundial también ha precisado que en varias zonas de Colombia podrían seguirse presentando inundaciones e, incluso, incendios.

 

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