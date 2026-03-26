Mhoni Vidente rompió nuevamente el silencio y habló con contundencia de las elecciones presidenciales en Colombia: ¿qué pasaría?

Desde hace varios meses, Mhoni Vidente ha tenido en el radar las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Colombia en este 2026.

La reconocida astróloga, que ha acertado una gran cantidad de predicciones a nivel mundial, ha dejado claro que es fundamental que todos los candidatos estén muy al tanto de su seguridad y no omitan ni el más mínimo detalle.

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Pero, además, en el último tiempo también ha comenzado a analizar cuál es la postura que podría ganar y cómo podrían moverse las votaciones.

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Así serían las elecciones presidenciales en Colombia, según Mhoni Vidente

De acuerdo con las últimas visiones que tuvo Mhoni Vidente, la presidencia en Colombia se la disputarán una mujer y un hombre.

Sin embargo, según ella, el ganador se terminaría definiendo por una ventaja bastante mínima.

"Definitivamente en Colombia, que está llevando elecciones, se ve una mujer y un hombre con tendencias de 'izquierda' y 'derecha'", comenzó manifestando Mhoni Vidente.

"Será reñido totalmente y la diferencia será de medio punto o un punto, pero, como quiera y con toda la fuerza, ganará la 'derecha' en Colombia", complementó la astróloga.

Así está definido el calendario electoral en Colombia

Luego de que quedaron definidos los 14 candidatos que se disputarán la presidencia de Colombia, todo se está preparando para que los ciudadanos vuelvan a las urnas y voten el 31 de mayo de 2026 en la primera vuelta presidencial.

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Además, en caso de que ninguno obtenga el 50%+1 de los votos a favor, la segunda vuelta se realizará el 21 de junio.

Por lo tanto, todos los colombianos deben tener en cuenta que tienen hasta el 31 de marzo como plazo máximo para inscribir su cédula.