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"Se visualiza": Mhoni Vidente realizó llamativa predicción sobre un futuro presidencial

¿Qué cambio podría aproximarse? ¿Cuándo empezaría a gestarse? Descubra los detalles aquí.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
04:53 p. m.
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En los últimos días, Mhoni Vidente reveló nuevas predicciones relacionadas con el panorama político en América y en Europa.

Fue así como aseguró que María Corina Machado está cerca de convertirse en la presidenta de Venezuela y que Flávio Bolsonaro huyó de Brasil porque sabía que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lo iba a enviar a prisión.

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Pero, además, la famosa vidente realizó un análisis de lo que podría ocurrir en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en España.

¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la predicción de Mhoni Vidente sobre el futuro presidencial en España

De acuerdo con Mhoni Vidente, la 'derecha' continuará ganando terreno en España en las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

"Se visualiza que vaya a ganar la 'derecha' o la 'ultra derecha' en España por el mal manejo que llevo Pedro Sánchez durante ocho años. Sin embargo, no solo influirá ese tiempo, sino que también los cuatro de Zapatero y los otros cuatro del presidente anterior", dijo la astróloga.

"Han llevado a España, que es un país próspero, a una crisis inimaginable. Las personas en las calles de Bilbao, Valencia, Madrid y Barcelona están buscando completamente libertad, progreso y estabilidad económica", añadió.

Además, Mhoni Vidente advirtió que es fundamental reforzar la seguridad porque podrían presentarse desmanes en el marco de las elecciones.

¿Qué otra predicción realizó Mhoni Vidente en los últimos días?

En uno de los últimos análisis de Mhoni Vidente, reveló que Elon Musk, el importante empresario de 55 años, no solo tendrá influencia en América, sino que también en el territorio europeo.

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"Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, quiere quitar completamente la mentalidad de pobreza y de tener líderes que sometan a su gente", puntualizó la astróloga.

"Así que él va a estar dominando Europa y parte de América Latina", concluyó Mhoni Vidente.

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